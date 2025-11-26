台鐵基隆站遭自小客車闖平交道卡軌道 列車二度延誤

台鐵指出，一名駕駛人今天（26日）凌晨開車闖入基隆站平交道，車輛故障卡在軌道上，導致號誌計軸器損壞，受此影響，基隆至七堵間以西正線單線雙向行車，上下行列車均延誤。根據台鐵官網顯示，基隆站路線已於上午9時31分恢復正常運行。

（圖取自台鐵公司網站）

台鐵表示，今天凌晨2時許發現一輛自小客車故障，卡在基隆站路線軌道上，立即通報鐵路警察處理，原本請拖吊車排除車輛，但無法進入，後改出動怪手將車輛移至一旁空地。

不過，因號誌計軸器損壞，基隆至七堵間以西正線單線雙向行車，上、下行列車均有延誤，也影響一早的通勤族。