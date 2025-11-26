台鐵基隆站遭自小客車闖平交道卡軌道 列車二度延誤

其他人也在看
毒品男拒檢車爆胎卡平交道…基隆到七堵段列車延誤「8時恢復正常通車」
基隆警方今（26）日凌晨查緝一名男性毒品人口，但該名男子拒檢，甚至駕車加速逃逸，卻因衝撞台鐵三坑火車站附近平交道，車輛因此爆胎卡在鐵道，只能棄車逃逸；之後，警方終於逮到該名通緝犯，並請來吊車將車子吊走。不過，因為該起事件，導致台鐵以單線維持雙向行車，造成基隆到七堵段上、下行列車延誤，直到上午8點才恢復通車。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台鐵慶祝台中站120週年 限量300組紀念酒27日開賣
（中央社記者黃巧雯台北25日電）為慶祝台中車站建站120週年，台鐵公司今天宣布，推出噶瑪蘭威士忌客製台鐵「台中驛紀念酒」，11月27日將於台鐵夢工場指定門市開賣，限量300組。中央社 ・ 17 小時前
暗網稱高市早苗收台灣賄賂 國安單位破解中共認知戰：轉移對日問題的困窘
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前「台灣有事」相關言論引發中國跳腳，引發中日關係緊張。我國安單位掌握，近日有暗網宣稱高市早苗接受台灣珠寶賄賂，且透過長期散播中國假訊息的臉書粉專，再加上中國官媒洗成新聞報導。國安單位研判，該操作出自於中國「解放軍訊息支援部隊系統」，目的在以造假資訊操作台日之間問題，轉移北京正因為處理對日問題騎虎難下的困窘焦點。 根據國安單位掌握，暗網論壇「DARK FORUMS」於23日出現一篇由帳號「Samurai」發出，以「Leaked emails related to Japanese Prime Minister Sanae Takaichi」為題，宣稱掌握日本首相高市早苗接受外國賄賂的email內容，還宣稱要首相即刻請辭。 該暗網貼文中，以假造的「⽇本政府要人非公開不祥事報告書」，指控日本首相高市早苗擔任眾議員時，以email要求幕僚「保管」台灣駐日代表謝長廷贈送的珍珠、黃金等高價首飾。 國安單位指出，一如過去各種假訊息操作模式，暗網內容貼出後，很快地出現在長期散播來自中國錯假資訊的臉書粉專「台灣網路視窗」，幾乎同時間，香港的中國官媒《香港文匯網》新頭殼 ・ 1 小時前
謝龍介未起跑就贏林俊憲 凌濤：早定於一尊
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選明年將進行投票，《TVBS》最新台南市長選舉民調顯示，國民黨立委謝龍介對戰民進黨的林俊憲，將以41%支持度微幅領先3%，但若對上陳亭妃，謝龍介則會落後13%...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
北市環局攜手電商淨毒五郎 鼓勵民眾網購使用環保循環箱
為推動綠色消費與資源循環利用，台北市環保局攜手淨毒五郎電商平台推出「循環配送・綠色獎勵」活動，自12月1日至12月31日止，民眾只要成為淨毒五郎會員，並於訂單結帳時選擇使用「環保循環箱（袋）出貨／取貨」，即可隨箱獲得統一超商商品卡50元1張，每個會員編號限領1次，透過實際行動支持綠色生活。自由時報 ・ 1 小時前
台南全美戲院炸裂11月 金馬強片《大濛》+《河鰻》一夜限定復活祭
台南全美戲院11月迎來影迷矚目的文化時刻，兩部在國際與金馬均有亮眼表現的台灣電影接力上映。金馬4項大獎作品《大濛》將於11月27日全台同步登場；藝術電影《河鰻》則在29日推出「一夜限定復活祭」特別放映，搭配顏振發全新手繪海報與電影場景再現。兩部風格迥異的作品，在擁有70多年歷史的全美戲院交會，讓老戲自由時報 ・ 1 小時前
溼潤綿密！黑芝蔴棉花蛋糕
黑芝蔴棉花蛋糕 使用養生黑芝蔴粉，注重食材本身的美味，單純享受棉花蛋糕的溼潤綿密的口感和美妙滋味。 食材 低筋麵粉1, 80公克 沙拉油, 30cc 無塩奶油（沙拉油亦可）, 50...iCook愛料理 ・ 1 小時前
台鐵區間車竄濃煙 學生背包內行動電源突自燃 旅客急逃
又發生行動電源在車廂內自燃事故，一名網友今晨搭乘台鐵區間車時，車內突然冒出陣陣濃煙，只見一個後背包不斷竄出火苗，嚇得旅客紛紛在台中栗林車站緊急下車避難，讓他心有餘悸，直呼「疑似是行動電源燒起來」；對此台鐵證實，該區間車第4節車廂內一名學生的行動電源突然冒煙，導致列車延誤22分鐘。中時新聞網 ・ 1 小時前
白沙屯媽祖婆限量年月曆 義工網站11/30免費結緣發送
自發性組織白沙屯媽祖婆網站製作推廣的白沙屯媽祖單幅掛軸式年曆及典藏版12幅月曆向來受到民眾喜愛，開放各索取點供民眾索取後常常瞬間索取一空。白沙屯媽祖婆網站創辦人駱調彬統計，全台289個免費索取地點11月上旬剛公布目前過半數已經被索取完畢，人氣超旺。為與信眾結緣，白沙屯媽祖婆網站將於30日上午9點在白自由時報 ・ 1 小時前
台南烏樹林大火「石棉瓦恐影響健康」？環境部出面闢謠
即時中心／林耿郁報導台南烏樹林垃圾堆置場，從21日晚間爆發大火，至今仍有部分悶燒；但更令人擔憂的是，網傳該處有劇毒「石棉瓦」，遭焚燒後可能會嚴重影響人體健康。對此環境部澄清，失火地點並無石棉瓦，請民眾無須恐慌。民視 ・ 4 小時前
下個月迎聖誕節！他好奇「大家收過什麼地獄禮物」網：一生難忘
下個月將迎來聖誕節，許多人會約同事、好友一起玩交換禮物，不過每個人喜好不同，要挑到適合每個人的禮物不容易，有網友也好奇大家過去曾收過什麼地獄禮物，在網上掀起熱議。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 小時前
巨大藺草帽現身！稻田彩繪結合地景藝術 週末苗栗苑裡辦市集
苗栗縣苑裡鎮稻作面積全縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱。苑裡鎮農會也研發稻田彩繪技術，成為苑裡觀光亮點，農業部農村發展及水土保持署臺中分署攜手苗栗縣政府，將於29、30日於苑裡稻田彩繪旁的愛情果園舉辦市集，更有竹編而成的巨大藺草帽等地景藝術。苑裡鎮農會之前因應農村水保署台中分署為中台灣打造的農遊品牌進行自由時報 ・ 1 小時前
在河邊散步手機沒電怎麼辦？ 二仁溪畔涼亭首度增設太陽能充電座
水利署第六河川分署在二仁溪推動綠色堤防計畫，最後一哩路的台南中洲段已經完工，沿途景致宜人，也被列入觀光亮點的雲朵涼亭，不僅造型有創意，更運用太陽能板，建置了手機充電插座，提供散步、休憩的鄉親們隨時使用，該便民設計是整個流域首見，巧思深受矚目。自由時報 ・ 1 小時前
今晨最低溫11.7度 明日東北季風挾水氣報到 北部濕冷到週五
今年第27號颱風「天琴」昨日（11/25）晚間10時20分正式發展為輕度颱風，目前以每小時36公里速度向西北西前進，對台無直接影響。氣象專家林得恩提醒，今日在東北季風影響下，各地氣溫續降，晚間水氣增多，北台灣重回濕涼天氣，預計北部、東半部及恆春半島將出現局部短暫雨，提醒民眾外出務必攜帶雨具。太報 ・ 1 小時前
參山處推冬季最划算玩法 從谷關燈節一路賞楓到福壽山
「2025山谷燈光節」谷關點燈晚會將於11月29日（週六）登場！交通部觀光署參山國家風景區管理處推薦旅客可在夜間造訪谷關賞燈、泡湯取暖，再於隔日安排前往福壽山農場賞楓，將山城燈海、溫泉療癒與高山秋色串成同一趟旅程，打造「兩天一夜或三天兩夜更值得」的冬季輕旅行。自由時報 ・ 1 小時前
屏東肉圓文化節 11/29千禧公園見
屏東市文化產業促進會為推廣屏東傳統小吃「蒸肉圓」，11月29日在屏東市千禧公園舉辦「2025屏東肉圓文化節」，現場捐發票給創世基金會，捐2張發票就能免費兌換2顆肉圓，還有民眾DIY手作肉圓體驗等活動，讓美食和公益相結合，歡迎民眾一起來感受屏東在地飲食的文化魅力。自由時報 ・ 1 小時前
吳德榮：27日東北季風挾水氣 週末低溫探12度
（中央社記者張雄風台北26日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗公館攝氏11.6度。氣象專家吳德榮表示，東北季風略減弱，明天另一波東北季風挾水氣南下，28日至30日平地低溫再探12度左右。中央社 ・ 1 小時前
憂鬱症急性期風險高！醫籲：去汙名與新治療並進 接住高風險族群
【健康醫療網／記者蘇靖昀報導】國人心理健康拉警報！衛生福利部最新公布的113年國人死因統計顯示，自殺睽違多年再度名列十大死因，其中青壯年族群增幅最為明顯。健保資料亦指出，憂鬱症診斷人數在十年間成長逾兩成，顯示仍有許多潛在患者未進入醫療體系。高雄市立凱旋醫院成人精神科主任陳偉任醫師表示，自殺往往並非「一時想不開」，而是憂鬱症進入急性期、身心承受負荷過載的結果；如何在最危險時刻「接住」患者，是臨床醫療與家屬共同面臨的關鍵課題。 自殺重返十大死因 憂鬱症為關鍵風險因子 統計顯示，超過九成自殺死亡者生前受精神疾病所苦，其中與自殺風險關聯最強的正是憂鬱症。「憂鬱症就像戴上一副黑色眼鏡」陳偉任醫師形容，患者會自動過濾掉好消息，眼中只剩失敗與挫折，久而久之深感自己是他人負擔，眼前一片黑暗。 雖非所有患者都會採取自殺行為，但當巨大的心理痛苦疊加扭曲的思考模式時，風險便會急劇升高。陳偉任醫師提醒，越早察覺症狀並接受治療，越能避免病程惡化至急性高風險階段。 壓力鍋掀蓋：識別急性期症狀與隱微警訊 憂鬱症常是長期壓力堆疊的結果。當大腦調節系統長期過載，可能出現失眠、焦慮、認知功能下降等症狀。若在此時遭遇突發性健康醫療網 ・ 1 小時前
不滿黃子佼案判決 婦團：輕忽兒少終生創傷
藝人黃子佼涉長期下載、購買不法性影像，高等法院二審依個資法判處一年六月徒刑、緩刑四年，並須服一八○小時義務勞務及接受法治...聯合新聞網 ・ 4 小時前
柯文哲『土城十講』？前幕僚：教小草如何一步一步走向土城
民眾黨主席黃國昌24日晚在直播中透露，前主席柯文哲將舉辦「土城十講」。柯前幕僚吳靜怡今（26）天表示，柯文哲要講『土城十講』？請先把五千萬違法政治獻金繳清，不然演講應該正名為『前進土城』！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前