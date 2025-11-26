台鐵基隆站遭自小客車闖平交道卡軌道 列車延誤估9:00恢復

台鐵指出，一名駕駛人今天凌晨開車闖入基隆站平交道，車輛故障卡在軌道上，並導致號誌計軸器損壞。根據台鐵官網顯示，受基隆站路線遭自小客車入侵事故影響，基隆至七堵間以西正線單線雙向行車，上下行列車均有延誤，預計上午9時恢復。

台鐵表示，今天凌晨2時許發現一輛自小客車故障，卡在基隆站路線軌道上，立即通報鐵路警察處理，原本請拖吊車排除車輛，但無法進入，後改出動怪手將車輛移至一旁空地。

不過，因號誌計軸器損壞，目前基隆至七堵間以西正線單線雙向行車，上、下行列車均有延誤，也影響一早的通勤族。根據台鐵官網路線運行狀態顯示，預計上午9時恢復。