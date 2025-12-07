台鐵大誤點！列車走走停停像玩大富翁 多班車次慘變「跨日列車」

昨日下午就開始出現月台擠滿人的狀況。呂健豪攝

台鐵昨（6日）發生電力設備異常，造成班次大亂，旅客哀鴻遍野，有人從台北搭到台中花了將近4小時，列車誤點時間超過4小時以上，也讓多班車次慘變「跨日列車」，民眾不滿聲浪四起，質疑台鐵憑什麼漲價？不過經台鐵1天搶修後，目前行車狀況暫時恢復正常，但在官網至今沒有完整說明。

昨日下午開始，桃園到內壢間因電力設備故障，造成西正線電車線無電，只能改以東正線單線雙向行車，也因此造成列車大誤點，許多民眾擠爆月台，誤點時間也不斷上修，最多誤點4個小時以上，還有多班列車因此變成「跨日」列車，最後一班抵達目的的554車次莒光號，也在凌晨將近4點才抵達花蓮。

台鐵大誤點民眾擠爆月台。呂健豪攝

台鐵大誤點引發民怨，有人發文表示，本來要去看演唱會，結果歌手都唱完1個小時了，他人還卡在火車上，更有人形容，昨天的行車走走停停的情況像在玩「大富翁」，「剛輪到我們這車走，結果他媽的我們這車只骰個1而已」。

不過發生這麼嚴重的列車誤點事件，造成許多旅客受到影響，但台鐵官網的公告卻沒有任何有關昨天設備異常的說明，6日唯一的公告內容是信用卡收單設備系統維護升級，反應速度慢好幾拍，也難怪引發民眾對於票價調漲但服務卻未達相應水準的質疑。

台鐵官網沒看到有關昨日設備異常的相關說明。翻攝台鐵官網



