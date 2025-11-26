台鐵女乘客行動電源爆炸 區間車廂冒煙起火 旅客嚇壞驚逃

台鐵2122次區間車今晨發生火警，結果是女乘客行動店員起火，台鐵將求償。取自台鐵官網

台鐵2122次由彰化開往后里的區間車今（26日）清晨不到7點進站潭子栗林站時，車廂內突然冒出大量煙霧，嚇壞許多準備通勤的旅客。原來是一名女乘客的背包突然起火，緊接著行動電源爆炸釀禍。台鐵稍早表示，列車於栗林站停靠後，車長立即使用滅火器將火勢撲滅，所幸旅客皆無受傷。後續列車在豐原站由路警上車蒐證完畢後，延遲22分恢復行駛。

目擊旅客回憶，事件約在6點53分發生，第四車廂內突然瀰漫煙霧，一名女乘客的背包不停冒白煙，接著起火。旅客連忙通報列車長，列車長立刻趕到現場，以車上配備的滅火器撲滅火勢。地板留下大片白色滅火粉末，而旅客的背包已焦黑破裂。

台鐵公司表示，2122次列車於栗林站停靠時，車長立即撲滅火源，後續列車行經豐原站時，由路警上車蒐證完畢後，於晚22分恢復行駛。受影響旅客則在豐原站改搭後續 2124 次列車接駁。

台鐵指出，初步勘查顯示旅客背包已燒毀，車廂絨布座椅僅有輕微燒灼痕跡，所有旅客均安全無虞，至於座椅損傷將向女乘客求償。

台鐵也再次強調，所有列車車廂皆依法備有滅火器與緊急按鈕，可供旅客於突發狀況立即通報乘務人員；旅客亦可透過簡訊 0921-765-125、電話 02-2191-0096 聯絡客服中心，由列車長立即到場協助。

同時，台鐵呼籲，旅客搭乘時若攜帶含鋰電池電子設備，務必置於身邊可視範圍內，不可放入行李箱或托運，也盡量避免邊充電邊使用，以共同確保車上安全。



