台鐵安全經費減29億 藍委：怎砍得下去
《財劃法》衝擊交通建設，連中央單位的台鐵提升軌道安全、車輛維修等預算也減少逾29億元，國民黨立委魯明哲質疑中央「怎砍得下去」。學者認為，安全是重中之重，台鐵每日載運60萬人次，乘客安全是重要責任，若有風險要盡快處理，編預算須評估合理性與必要性，並於後續年度補上，確保行車安全。
交通部29日報告軌道建設進度，明年中央補助地方軌道建設預算大砍308億元，魯明哲表示，盤點六都與基隆已核定工程，明年原概算約399億元，實際預算僅編90億元，中央大砍308億元，減幅高達77.3％，多案仍在可行性研究、綜合規畫及環評，金額較大者，要經歷4至5年才能催生，多年專業規畫與審議，抵不過行政院長卓榮泰與交通部講一講，「啪擦」就砍掉預算，羞辱過去嚴審結果，應說明後續補助編列方式。
魯明哲還提到，明年中央負責的軌道建設計畫，台鐵原概算212億元，實際編145億元，其中軌道結構安全提升與營業所需車輛維修，分別減少12億元與17億元，另鐵道局原概算500億元，實際編300億元，其中花東鐵路雙軌電氣化減少45億元、桃園鐵路地下化減少123億元。
交通部長陳世凱說，審核中案子多，進度持續，《財劃法》修正後協助地方力量減少，會研擬補助原則，盼別拖到進度。鐵道局長楊正君強調，會依契約繼續進行，錢可分年規畫。
交通部補充，地方統籌分配款大增，捷運建設本屬地方自治範疇，交通部仍酌予補助，資源受限下，各縣市補助額度需依實際需求調整，正研擬後續對地方捷運建設補助的各種方案及處理原則，並將縣市財政、捷運發展程度納考量。
鐵道局表示，花東雙軌電氣化、桃園鐵路地下化2案經費刪減後尚不會影響計畫執行。台鐵回應，軌道結構安全提升、車輛維修為分年計畫，滾動檢討執行情形，如有不足將調整於以後年度繼續編列。
成功大學交通管理科學系教授鄭永祥認為，若預算減少，須確保財源不影響建設推動，安全是重中之重，台鐵每日載運60萬人次，乘客安全是重要責任，若有風險缺口則要盡快處理，編預算須評估合理性與必要性，並於後續年度補上，確保行車安全。
其他人也在看
台中成破口！他籲侯友宜對中市府提集體訴訟
[NOWnews今日新聞]台中成為非洲豬瘟破口，事後包括疫調與廚餘處理方式荒腔走板，而疫情恐嚴重衝擊產業，對此新北市議員卓冠廷今（29）日表示，籲市長侯友宜硬起來協助新北人民對台中市府提起集體訴訟，新...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
南島文化沉浸式晚宴《土水動靜》 交織屏東多元族群風景
南部中心／綜合報導在月光灑落的屏東原百貨街道上，一場結合文化、藝術與美食的沉浸式盛宴《土水動靜》，29日晚間隆重登場，這場晚宴不僅是餐桌上的味覺饗宴，更是一場回歸土地、傾聽族群記憶的多重感官體驗，為首屆「屏東南島文化節」的壓軸主活動揭開序幕。民視 ・ 1 天前
中央財源被削弱！明年台鐵安全維修砍29億 6都捷運補助少308億
財劃法修法之後，中央財源削弱，連帶影響預算及地方補助。明年度六都及基隆捷運工程補助短少約308.5億元，台鐵「軌道結構安全提升」及「營業所需車輛維修」合計短少約29.5億元。交通部表示，會分年度繼續編列預算。明年度六都及基隆捷運工程的中央補助，交通部原本向行政院提報需求399億元，但受財劃法影響，中自由時報 ・ 1 天前
藍線延伸、屯區環狀線 恐進度不一
交通部要求台中捷運藍線延伸太平和屯區環狀線各自推進，市議員張玉嬿29日質詢指出，屯區環狀線連結綠線、藍線和橘線，是紓解屯區50萬人通勤壓力的關鍵一環，絕不能和藍線延伸太平進度不一，要求市府保證屯區路網務必同步成形。捷工局長蘇瑞文表示，屯區環狀線因範圍較廣，設站數較多，距離也較長，但會持續跟中央溝通。中時新聞網 ・ 1 天前
不只地方軌道補助砍308億 台鐵安全經費也縮水29億
交通部今赴立法院交通委員會報告全台軌道建設進度，立委魯明哲指出，明年中央補助地方軌道建設預算大砍308億元，減幅逾77％，未來經費如何補助？不僅地方軌道建設恐無法發包，連中央單位的台鐵提升軌道安全、車輛維修相關安全預算，也減少逾29億元，質疑中央「怎麼砍得下去」。中時新聞網 ・ 1 天前
旺旺孝親獎》網紅、童星短影片獲獎 認同孝親理念
第四屆「旺旺孝親獎」孝親楷模推薦暨孝親短影片大賽頒獎典禮，29日下午3點在湖南長沙北辰國薈酒店登場。短影片今年選出十個感動人心的短影片、100支最佳人氣短影片，透過不同創作主題，充分展現華人世界對孝親精神的深刻共鳴與文化傳承。工商時報 ・ 1 天前
11月起增補專責保全！台鐵5維安措施一次看
[NOWnews今日新聞]針對近半年台鐵發生7起旅客暴力攻擊事件，交通部和台鐵公司29日赴立法院交通委員會報告，稱台鐵公司已加強治安維護，並於11月起增補專責保全，也要求鐵警對車站大廳等治安熱點增加巡...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
輝達進駐T17、18 在地議員籲加速招商、推輕軌建設
台北市長蔣萬安29日在台北市議會宣布，輝達明確表示將把海外總部設立在台北市的北士科T17、18，並希望北市府與新光人壽盡速完成後續解約程序。士林北投在地議員陳賢蔚、黃瀞瑩紛紛提出相關建議。陳賢蔚說，因應輝達進駐，園區整體開發進度應會超前達成，應及早規畫輕軌等公共運輸建設。北市捷運局長鄭德發說，已經在施作規畫，東西向、南北向的優先順序也已經在評估中，會以最快的速度來完成，並送交通部來核定路網。中時新聞網 ・ 1 天前
滿足AI用電 美將砸800億美元建核反應爐
美國政府將與西屋電氣公司、Brookfield資產管理公司及加拿大鈾生產商Cameco公司合作，在美國建造價值至少八百億美元的核子反應爐，以滿足ＡＩ及資料中心不斷增長的電力需求。聯合新聞網 ・ 22 小時前
陸網紅偷渡待遣返 「替代收容半年」爽環島 移民署回應了
中國大陸一名楊姓網紅2年前從廈門游到金門，並自拍影片表示要在金門大橋插五星旗，隨即遭到逮捕，現已遣返。但其返陸之後上傳他在等待遣返的半年期間，在台灣環島、甚至出海到小琉球玩的影片，媒體質疑是否出現國安漏洞？網友傻眼直呼「這叫國防韌性？」、「謝謝促進國旅」。中時新聞網 ・ 1 天前
俄「神風」無人機炸媒體！德3記者險喪命 襲擊畫面曝光
「德國世界報」旗下的電視新聞記者，最近直擊烏克蘭前線，卻遭到俄羅斯無人機攻擊，至少3人掛彩、還差點喪命，受訪的烏軍有人當場斷腿、也有人倒地不起，現在遇襲畫面曝光。至於英國天空新聞記者，最近則是跟著烏軍腳步，採訪如何透過「無人車」營救生命垂危的傷兵。TVBS新聞網 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 13 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 9 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 17 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前