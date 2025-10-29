台鐵安全經費減29億 藍委：怎砍得下去

交通部29日報告軌道建設進度，交通部長陳世凱說，《財劃法》修正後協助地方力量減少，會研擬補助原則。（姚志平攝）

《財劃法》衝擊交通建設，連中央單位的台鐵提升軌道安全、車輛維修等預算也減少逾29億元，國民黨立委魯明哲質疑中央「怎砍得下去」。學者認為，安全是重中之重，台鐵每日載運60萬人次，乘客安全是重要責任，若有風險要盡快處理，編預算須評估合理性與必要性，並於後續年度補上，確保行車安全。

交通部29日報告軌道建設進度，明年中央補助地方軌道建設預算大砍308億元，魯明哲表示，盤點六都與基隆已核定工程，明年原概算約399億元，實際預算僅編90億元，中央大砍308億元，減幅高達77.3％，多案仍在可行性研究、綜合規畫及環評，金額較大者，要經歷4至5年才能催生，多年專業規畫與審議，抵不過行政院長卓榮泰與交通部講一講，「啪擦」就砍掉預算，羞辱過去嚴審結果，應說明後續補助編列方式。

魯明哲還提到，明年中央負責的軌道建設計畫，台鐵原概算212億元，實際編145億元，其中軌道結構安全提升與營業所需車輛維修，分別減少12億元與17億元，另鐵道局原概算500億元，實際編300億元，其中花東鐵路雙軌電氣化減少45億元、桃園鐵路地下化減少123億元。

交通部長陳世凱說，審核中案子多，進度持續，《財劃法》修正後協助地方力量減少，會研擬補助原則，盼別拖到進度。鐵道局長楊正君強調，會依契約繼續進行，錢可分年規畫。

交通部補充，地方統籌分配款大增，捷運建設本屬地方自治範疇，交通部仍酌予補助，資源受限下，各縣市補助額度需依實際需求調整，正研擬後續對地方捷運建設補助的各種方案及處理原則，並將縣市財政、捷運發展程度納考量。

鐵道局表示，花東雙軌電氣化、桃園鐵路地下化2案經費刪減後尚不會影響計畫執行。台鐵回應，軌道結構安全提升、車輛維修為分年計畫，滾動檢討執行情形，如有不足將調整於以後年度繼續編列。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥認為，若預算減少，須確保財源不影響建設推動，安全是重中之重，台鐵每日載運60萬人次，乘客安全是重要責任，若有風險缺口則要盡快處理，編預算須評估合理性與必要性，並於後續年度補上，確保行車安全。