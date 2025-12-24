台鐵安東街土地開發案 115年3月底公告招商

（中央社記者黃巧雯台北24日電）台鐵位於台北市安東街土地開發案面積3638坪，台鐵表示，預計明年3月底公告招商，若順利最快123年完工；未來透過都更權利變換分回住宅和商業空間出租，估每年收益逾2億元。

台鐵公司積極推動台北市安東街土地開發案，歷經董事會3次會議審議，已於10月20日經董事會審議通過，同意以都市更新權利變換方式，對外徵求實施者；若順利引進投資者，將成為公司化後首件推案成功土地開發案。

台鐵資產開發處處長劉睿紘今天接受媒體聯訪時表示，這件開發案位於板南線、松山新店線、文湖線與中和新蘆線捷運線間，步行至捷運忠孝復興站約10分鐘，且鄰近數家百貨公司，為台北市中心難得的素地，且單一產權、全隸屬台鐵。

劉睿紘表示，現行都市計畫使用分區為第三種住宅區及第二種商業區（特），面積約3638坪，其中住宅區3363坪，鄰近區域已有知名建案推案，單價每坪超過新台幣150萬元；未來台鐵預計可分回2/3，後續規劃將分回的住宅及商業空間出租，預期每年租金收益將超過2億元。

劉睿紘指出，開發案基地建蔽率45%，容積率225%；若採都市更新方式，容積獎勵將再多50%。

此外，劉睿紘指出，此開發案預計明年3月底正式公告招商，並將提供約5個月的等標期，讓潛在投資人有充裕時間邀集國際建築師團隊提出完整規劃；全案預計8月底截標、9月進行評選；評選後將進入約2至3個月的議約程序，目標於明年底前完成。

劉睿紘表示，初估建設公司整體投資金額逾160、170億元，台鐵提供土地、不須負擔開發成本，包括審議與申請建照在內，預期開發期程約7至8年；若一切順利，最快可於123年完工。

由於開發案基地東側臨安東街民宅，劉睿紘表示，願意提供2年時間讓建商進行整合，但不強制要求，若能順利完成整合，整體基地將會更加漂亮。（編輯：吳素柔）1141224