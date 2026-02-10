台鐵宜花東鐵路安全改善計畫 目標120年完工

（中央社記者黃巧雯、余曉涵台北10日電）台鐵東部鐵路經歷0403花蓮地震，邊坡不穩定，台鐵今天說，除續評估北迴線改線外，並提出宜花東及南迴線鐵路設施安全改善計畫，經費77.99億元，待行政院核定，預計120年完工。

東部鐵路在經過0403地震後土石鬆動，每逢豪雨或地震，仍可能發生邊坡落石或土石流入侵軌道，交通部過去曾指示台鐵針對北迴線研議改線。

有關北迴線研議改線進度，交通部次長伍勝園今天出席115年新春記者會時對媒體表示，因改線涉及整個場站遷建問題，因此較為複雜，目前還在研議，但台鐵已提出宜花東及南迴線鐵路設施安全改善計畫。

台鐵總經理馮輝昇接受媒體聯訪時表示，在強化宜花東鐵路安全部分，分成2個階段，短期為進行自動監測，包括鐵公路聯防、水位計、土石流偵測設施、清淤，已在去年完成。

為達到中期改善目標，馮輝昇指出，台鐵提出宜花東及南迴線鐵路設施安全改善計畫，經費新台幣77.99億元，交通部、國發會已審查通過，相信行政院在很快的時間內就會核定，預計今年啟動，120年完工。

馮輝昇表示，這項計畫將針對和平到崇德路段，包括K36、K48、K51、K53、K56等，以及先前在0403地震、風災後造成易坍塌路段進行根本改善，像是邊坡整治、明隧道、箱涵的擴挖，並同步搭配公路改善進行，完工後將提供宜花東、北迴線更加有韌性的鐵路服務。

馮輝昇舉例，希望透過改善工程，讓相關的土石、岩塊不要掉落在軌道上，因此會順著邊坡做明隧道、過水橋、箱涵，讓土石流可直接從軌道上方或是下方流過。

至於外界關切未來北迴線是否還有計畫改線，馮輝昇強調，目前北迴線改線還在研議，但不會是現階段最積極的推動工作。（編輯：張銘坤）1150210