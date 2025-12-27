台鐵宜蘭線中斷！礁溪=蘇澳新電力跳脫 列車停駛

12月27日23時5分台灣東部海域發生規模7強震，台鐵公司表示，礁溪至蘇澳新站之間，因宜蘭站通報地震儀顯示5級強，電車線的電力會自動跳脫，目前該路線暫時中斷，影響共4列次，旅客約275人。

台鐵提到，鳳林=蘇澳新、礁溪=七堵=竹南、香山=通霄、香山=三義、花壇=岡山按4級地震規定辦理(巡查路線及電車線)，台東=鳳林、三義=花壇、通霄=花壇按3級地震規定辦理。

依台鐵規定，若地震發生震度4級，震後首趟列車必須以時速30公里慢行，第二趟列車起，提速至60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，將恢復原速度行駛。若遇震度3級區域，第1趟列車，須以時速60公里慢行，檢視路線無異狀後，第2趟列車起恢復原速行駛。

此外，台鐵通報，截至23：40止，尚無災情傳出，即時起台鐵公司成立二級應變小組。

