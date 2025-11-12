台鐵對號列車樹林至台東、南迴線 晚間6時前停駛

（中央社記者黃巧雯、余曉涵台北12日電）受颱風鳳凰影響，台鐵公司今天宣布，晚間6時前東部對號列車樹林至台東全區間停駛，西部對號列車彰化至潮州間停駛，而南迴線各級列車全區間停駛。

根據中央氣象署最新資料，颱風鳳凰過去3小時強度稍減弱且暴風圈也縮小，今天北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生機率。

台鐵發布新聞稿，公布今天中午12時至晚間6時各級列車行駛概況，東部幹線部分，對號列車樹林至台東間全區間停駛；區間（快）車方面，蘇澳新至蘇澳間全日停駛，而樹林至台東間視風雨狀況機動行駛。

西部幹線部分，台鐵指出，對號列車彰化至基隆間正常行駛（372次、385次全區間停駛），而彰化至潮州間停駛；區間（快）車視風雨狀況機動行駛。至於南迴線各級列車則全區間停駛。

台鐵指出，支線部分，深澳線停駛，而平溪線全日辦理公路接駁，其他像是內灣線、集集線、沙崙線正常行駛；觀光列車山嵐號6676次及6677次明天則停駛1天。。

今晚6時後列車行駛資訊，台鐵表示，將於下午2時對外公布，並提醒乘客出門前，若要詢問列車最新運行資訊可洽台鐵官網或24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。（編輯：龍柏安）1141112