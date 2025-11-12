台鐵對號列車樹林=台東、彰化=潮州、南迴線 晚間6時前停駛

台鐵因應鳳凰颱風來襲，宣布今（12日）下半天部分路線停駛，中午12時至晚間18時，東部幹線樹林至台東間對號列車停駛、西部幹線彰化至潮州間對號列車停駛，南迴線則全線各級列車停駛，旅客需留意交通安排。

鳳凰颱風來襲， 台鐵部分路線宣布停駛。 （圖／中央氣象署）

台鐵公司規劃，今天中午12時前，東部樹林至台東間對號列車仍維持行駛，但鳳林至瑞穗間區間車已停駛；西部幹線則在嘉義至潮州間對號列車停駛，南迴線各級列車全區間停駛。支線部分，深澳線今日停駛，已停駛搶修的平溪線則取消公路接駁。

台鐵進一步說明，今日12時至18時，東部幹線對號列車將在樹林至台東間全區間停駛；區間車和區間快車部分，蘇澳新至蘇澳間全日停駛，樹林至台東間則視風雨狀況機動行駛。西部幹線方面，彰化至基隆間對號列車正常行駛，但372次、385次全區間停駛，彰化至潮州間對號列車也將停駛，區間車和區間快車將視風雨狀況機動行駛。

支線運行方面，台鐵深澳線今日停駛，平溪線全日辦理公路接駁，內灣線、集集線及沙崙線則維持正常行駛。此外，山嵐號6676次及6677次將於11月13日停駛一天。台鐵公司表示，今天晚間18時後的列車行駛資訊，將於14時另行發布。

受鳳凰颱風持續降雨影響，台東南橫山區不斷降雨，為確保山區道路安全，公路總局南區養護工程分局於昨日公告「台20線149K+110至171k+500（向陽至利稻）路段因致災仍維持封閉，台20線171k+500至199k+000（利稻至初來）等路段於11月12日上午6時30分解除預警性封閉。」期間，台東縣警察局關山分局海端聯合所主動協助公路單位，在初來派出所前設置護攔與警示牌，並派員巡查，提醒民眾勿強行通過封閉路段，以免因山區落石或坍方導致意外事故。

公路總局南區養護工程分局於11日公告，台20線149K+110至171k+500（向陽至利稻）路段因致災仍維持封閉，台20線171k+500至199k+000（利稻至初來）等路段於11月12日上午6時30分解除預警性封閉。（圖／翻攝畫面）

12日6時30分開放通行後，約於7時30分許，有熱心民眾行經台20線191+670公里處，也就是嘉寶隧道東端前時，發現路面出現多處大小落石，雖仍可通行，但落石邊角銳利，對車輛輪胎與底盤均具潛在危險。民眾立即以臉書通報關山警察分局，霧鹿派出所員警獲報後，也即時通知關山工務段派員前往清除，避免二次災害發生，展現警民合作、即時處置的精神。

落石滑落在道路上。（圖／翻攝畫面）

關山警察分局呼籲，鳳凰颱風目前仍影響台東地區，山區雨勢斷斷續續，邊坡含水量高、落石與坍方風險仍大，加上天雨路滑及能見度不佳，請民眾非必要勿上（下）山行駛，避免危險發生。若民眾發現道路有坍方、落石或其他危險狀況，請立即撥打110或通知路權單位，以共同維護用路安全。

