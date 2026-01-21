台鐵小編在 Threads 拉長跨年狂歡 與脆友互動延續新年氛圍

台鐵誤點式社群發文，把返程寫成一場集體情緒紀錄

2025 至 2026 年跨年晚會剛落幕，Threads 社群卻因一則來自台鐵官方帳號的發文，再次被拉回跨年現場的熱鬧氛圍。不同於過往偏向制式說明的交通公告，台鐵小編以熟悉的廣播口吻開場，卻在內容中穿插「如果是還困在那魯 one、那魯 two、那魯 7-11…」，勾起不少仍在回味台東跨年經典橋段的脆友共鳴，留言區隨即熱鬧起來，有人笑稱「2026 都多久了才在發這個，台鐵真的很會誤點🤣」，也有人直呼「怎麼又讓我想起來了🤯又開始 loop」，甚至開玩笑表示「可以把我載去洗洗腦子嗎？歌已經唱了一日夜……🫠」。原本已告一段落的跨年情緒，彷彿在台鐵的社群貼文中被重新接續。

一句「卡拉 OK 不用投幣」，網路再掀跨年氣氛

在同一則貼文中，台鐵小編也附上環島之星萌旅號的三麗鷗主題卡拉 OK 車廂照片，並寫道：「臺鐵廣播，我們這台卡拉 OK 不用投幣，大家請安心點歌。」原本可能引發抱怨的吵雜車廂情境，被轉譯成一種集體狂歡的延伸，也巧妙呼應了參加台東跨年夜的人們尚未完全散去的高昂情緒。

廣告 廣告

不少網友在留言區接力發揮，甚至有人表示「看到這篇突然好想搭火車出發」。這樣的社群反應，也顯示長期被視為嚴肅、制式的國營單位，正嘗試以更貼近網友日常語言的方式，參與當下正在發生的話題，讓討論自然延伸，形成一種介於官方公告與日常聊天之間的互動氛圍。

不只玩梗，小編也能切回鐵道專業角色

事實上，台鐵小編在 Threads 上引發討論，並非僅靠幽默或貼近流行語彙。在脆友發問討論串中，也見到台鐵小編能迅速切換回專業模式，以相對白話、但仍具體而精準的說明方式，回應網友提出的鐵道相關問題，展現出在社群互動之外，仍能兼顧專業資訊傳遞的能力。

這樣的操作，讓台鐵在 Threads 上逐漸建立起一種少見的官方形象：它既不是單純的娛樂型帳號，也不再只是冷靜發布公告的機構窗口，而是一個理解網路文化、能依情境調整語言層次的官方專家存在。

軍公體系悄悄變身，在 Threads 練習「說人話」接軌社群

放眼 Threads，不只台鐵出現類似轉變。近期受到脆友關注的海軍黃振軒士官長、陸軍上士 Kevin等軍方招募帳號，也展現出相似特質，透過回應留言、參與時事討論的方式，主動進入社群對話場域。

國軍招募出奇招 Threads爆紅「海軍士官長」連嬰幼兒都預支招募 破萬網友等他的神回覆！

這些看似輕鬆的互動貼文，實際上正在重新調整公部門與民眾之間的溝通距離。當制度開始嘗試理解群眾的情緒語言，而不再只是要求群眾理解制度本身，這樣的轉變，或許是 2026 年最值得持續觀察的一條「官方進化曲線」。