台鐵屏東站前都更擬建20層住商大樓 拚5年半完成

（中央社記者黃巧雯台北10日電）台鐵推動屏東火車站東側土地公辦都更案，今天與達麗建設簽約，目標5年半完成，擬興建1幢3棟地上20層、地下4層住商大樓，台鐵都更可分回近21億元，每年租金和權利金約5000萬元。

台鐵公司推動屏東火車站東側土地公辦都市更新案，緣起於屏北鐵路高架化，配合屏東縣政府地方發展政策，以都市更新權利變換方式整合活化車站周邊土地，歷經4次招商，經資格審查及綜合評選，由達麗建設成為最優申請人，基地面積約8850平方公尺，土地權屬以台鐵為主並臨接部分私有地。

台鐵董事長鄭光遠今天出席簽約記者會時表示，基地位於屏東車站東側，鄰近交通轉運站，交通便利、機能完善，未來發展得力於屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站及屏東科技產業園區，預估完工後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈，同時期盼此案能成為南台灣TOD（大眾運輸導向型發展）開發的典範。

建物以「屏東光埕、彩韻屏動」為設計概念，以智能、生態、樂購與文化為4大理念。台鐵表示，初步規劃將興建1幢3棟地上20層、地下4層的住商大樓，其中地上1至3層規劃商場空間、第4層規劃住宅公設及綠平台、5至20層規劃住宅單元。

台鐵估計，此案都更可分回近新台幣21億元，後續每年租金和權利金收入約5000萬元。

鄭光遠指出，此案台鐵擁有70%產權，將以都市更新權利變換方式進行開發，並與達麗建設合作，台鐵除了將優先選配商場外，為感謝屏東縣政府提供機會與協助，將保留200坪的公益空間回饋給縣府。

達麗建設董事長謝志長指出，興建預計投資70億、80億元，但還需因應工程造價變動而定。他當場做出3大承諾，包括以天橋串聯基地與原有站體內商場，讓人潮能夠回來，打造「到站即到家」，以及更完善的一站式生活機能，同時將承租經營1到3樓商場，並儘速完成開發時程。

謝志長提到，基地近1/3為私有地，將透過都市更新相關法令取得地主同意，並在屏東縣政府支持下，完成建照取得，預計營建期間約3年半，目標5年半完成此案。

另一件受矚目的台北車站改建及營運移轉案，台鐵總經理馮輝昇表示，正積極準備招標文件，預計12月底對外公告，明年4月審查、決標，11月進行整修，已知有很多家廠商摩拳擦掌、蓄勢待發，準備參與此案。

談到未來台北車站商場權利金收益是否會更多，馮輝昇表示，「我們也很期待」。他提到，從台北車站人潮以及台鐵運量持續成長來看，北車商場具有非常好的發展利基與潛力，相對的廠商願意支付的權利金應該會比以前更好。（編輯：張雅淨）1141210