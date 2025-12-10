台鐵屏東站變身住商特區！內政部：促成屏東首例住商混合TOD案

「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」完工模擬圖。 圖：內政部提供

[Newtalk新聞] 「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」今（10）日正式簽約，估耗資80億元打造住商特區，拚5年半啟用，串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝站及屏東科技產業園區，打造南高屏城際生活圈。內政部次長董建宏出席簽約記者會致詞時表示，內政部自104年起即補助當時的交通部台灣鐵路管理局辦理都更相關規劃，歷經4次公開招商，克服土地產權整合多重挑戰，終於在中央、地方與民間三方協力合作下，促成該件「大眾運輸導向開發 (TOD)」指標性案例，也是台鐵公司在南部地區的首宗大規模站區都市更新案，未來可為屏東市區注入新動能，成為站前兼具商業與生活機能的精華地段。

董建宏指出，都更案基地位於屏東車站東側站區街廓範圍，面向復興路及光復路，占地2,600餘坪，將以都更權利變換方式開發，初步規劃興建地上20層、地下4層的住商大樓；其中，地上第1至3層規劃為商場空間，第4層設置住宅公設與綠平台，第5至20層則為住宅空間。

董建宏表示，該案完成開發後，將串聯台鐵屏東站與屏東轉運站，不僅是當地的交通樞紐，相距縣立體育館、屏東公園、太平洋百貨、環球購物中心及屏東榮民總醫院也只需不到5分鐘的車程，其憑藉優異的地理位置，完美融合都市的居家機能、商業活動與便捷的交通。

台鐵董事長鄭光遠則表示，今年4月評選出達麗建設為最先議約對象，經過這幾個月努力已達成共識，今天舉辦簽約儀式，整個基地8,850m²中，70%是屬於台鐵的產權，都市更新採「權利變換」的方式進行開發，台鐵也保有200坪公益空間，回饋給屏東縣政府。配合屏東縣政府的屏北地區開發，未來將串聯高鐵屏東站，以及台鐵六塊厝車站、屏東科技產業園區，形成共創南高屏城際生活圈，也期許屏東站TOD場站開發的指標性商業結合住宅特區，成為一個都更典範，以大眾運輸車站做為都市核心，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，減少私人汽車使用，達到永續減碳成效。

今日出席者包括：內政部次長董建宏、交通部路政及道安司長吳東凌、交通部產業發展及國際司長陳其華、國營台灣鐵路股份有限公司董事長鄭光遠及總經理馮輝昇、屏東縣副縣長黃國榮、達麗建設事業股份有限公司董事長謝志長、台灣軌道經濟發展協會理事長張政源等。

