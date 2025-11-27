台鐵平交道驚險一瞬！ 青年衝鋒救人獲表揚 楊梅警分局致贈感謝狀肯定義行

楊梅分局長張仁傑表揚王宥騏頒發感謝狀。





桃園市警局楊梅分局27日下午2時30分於二樓大禮堂，舉行「好人好事」表揚活動，公開肯定楊梅區大同里民王宥騏在11月10日台鐵埔心至楊梅站間平交道事故中，奮不顧身救人的義舉。市議員鄭淑方、李家興議員服務處秘書、周玉琴議員服務處秘書以及楊梅分局各單位主管皆到場見證，並由楊梅分局長張仁傑代表頒發感謝狀與獎勵紅包。

楊梅分局長張仁傑指出，事發於11月10日，一名老先生騎機車行經瑞塘里74K+631平交道時不慎摔倒，當下柵欄正下降、警鈴急促響起，情況相當危急。

34歲的王宥騏目擊後， 沒有一絲猶豫，直接丟下機車奔向平交道，一手按下緊急按鈕、再拉起倒地的老先生，使其順利脫困。老先生僅受到輕傷，而失控的機車則被1107次列車撞上、捲入車底，造成一度停駛及單線運轉，北上多班列車延誤。張仁傑強調：「王先生的動作，避免了一場更嚴重的災難。如果當時人還在平交道上，後果將不堪設想。」

楊梅分局長張仁傑致詞。

這起救人事件被分享到社群平台，引發大量網友關注。市議員鄭淑方看到後，立即向警方反映：「這樣的義行，一定要肯定。」

鄭淑方出席頒獎儀式表示，現代社會人情漸冷、許多家長甚至教孩子「別管閒事」，因此更顯得王宥騏的勇氣珍貴。鄭淑方說：「王先生看到危險，不顧自身也有可能受傷，毅然決定救人，這是真正的善念與行動。台灣最美的風景就是人，這樣的故事值得被看見，讓社會多一些溫暖的力量。」她也肯定王宥騏父親長年熱心公益，認為這是「善良的傳承」，值得社會鼓勵。

楊梅分局表示，透過公開表揚，期盼能讓更多民眾看到「善的力量」，在遇到危急情況時願意伸手援助，避免災難擴大。

張仁傑補充：「我們真心感謝王宥騏的義行，這不只是救了一條生命，也是守護許多乘客與交通安全的重要一刻。」活動最後，全場以熱烈掌聲向王宥騏致意，肯定他在關鍵時刻展現的勇氣與無私。

大合照。









