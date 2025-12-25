台鐵平安夜集電弓扯斷電線 乘客摸黑走鐵道疏散！今晨修復通車

【記者鮮明／彰化報導】台鐵南下177次自強號昨（24日）晚8時41分疑似集電弓扯斷電線，列車卡在彰化市民生地下道上方，數百名乘客在車上卡了近2小時，才摸黑走鐵軌疏散至彰化站月台，並造成成功（山線）到彰化、追分（海線）到彰化間雙線不通，經台鐵搶修已於今天上午7時恢復雙線通車，共影響56列8580人。

台鐵指出，南下177次自強號於昨晚20時41分在大肚溪南號誌站=彰化間受電車線故障影響，造成成功(山線)=彰化、追分(海線)=彰化間暫時雙線不通。

據了解，該輛南下177次自強號是在通過大肚溪後集電弓扯斷，列車因此卡在彰化市民生路地下道上方，數百名乘客等了近2個小時仍未修復，只好在台鐵人員引道下摸黑步行走鐵軌至彰化站，彰化站另特開彰化至斗南自強號。

台鐵成立一級應變小組，經電力及機務單位全力搶修，昨晚23時14分已搶通西正線恢復單線雙向通車，東正線在夜間斷電封鎖期間續行搶修，今天上午7時已搶復，恢復雙線通車，估計共影響56列8580人。

台鐵表示，影響延誤45分鐘以上的各級列車旅客，可自乘車日起一年內，持車票至各車站辦理退票，免收手續費。

