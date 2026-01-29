台鐵平溪線修復 交通部：預計周六可復駛

台鐵平溪線嶺腳至望古間在去年10月因強降雨路基流失而停駛，交通部次長伍勝園今天(29日)前往視察後表示，台鐵已經進行修復和7處邊坡補強，他非常感謝台鐵第一線同仁的努力。他剛才搭車過來非常平穩，跟過去搖搖晃晃不太一樣。只要這兩天試運轉沒問題，預計平溪線可在本周六(31日)復駛。

交通部次長伍勝園：『(原音)這兩天如果列車試運轉沒問題的話，我們希望能夠在禮拜六，當然安全最重要的，一定要確保在安全情況下來進行復駛。(記者：週六一早第一班車，營運時間開始？)對，第一班車，這是我們目前的計畫，就看這兩天試運轉。我剛才搭過來，試運轉情況真的非常好。』 (編輯：宋皖媛)