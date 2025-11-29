台鐵平溪線停駛至明年1月 今試辦開放3站鐵道放天燈

台鐵29日啟動「平溪天燈施放示範區」試辦計畫，特定時間開放十分、平溪及菁桐3站，讓民眾在鐵道放天燈。（民眾提供）

在不影響搶修工程的前提下，開放十分、平溪、菁桐3站特定路段供民眾施放天燈。（民眾提供）

平溪是全台唯一合法施放天燈的地區，台鐵平溪線日前邊坡滑動與地基流失，全線預計停駛至民國115年初。台鐵29日啟動「平溪天燈施放示範區」試辦計畫，特定時間開放十分、平溪及菁桐3站，讓民眾在鐵道放天燈。國民黨立委廖先翔說，這次試辦活動不僅是解決短期觀光需求，更是推動《鐵路法》修法的先行指標。

114年8月，知名旅遊YouTuber因在平溪支線鐵軌上施放天燈遭檢舉、罰款，引發社會對於平溪「天燈文化」與「鐵路法規」衝突的高度關注。該事件讓遊客對前往平溪旅遊卻步，更讓在地仰賴觀光維生的商家與居民人心惶惶。加上台鐵平溪線發生邊坡滑動與地基流失，全線預計停駛至115年初搶修。

平溪是全台唯一合法施放天燈的地區。（民眾提供）

立委廖先翔日前邀集交通部鐵道局、台鐵公司、新北市觀旅局及平溪區公所等單位前往十分車站會勘，討論天燈施放示範區推動事宜。

廖先翔指出，台鐵平溪線已與觀光旅遊高度結合，若在訂定安全規範後能夠結合觀光發展，會是共贏的局面。既然搶修期間無旅客列車通行需求，正是測試「鐵道觀光開放」的最佳時機。經多方協調，與會單位達成共識。

廖先翔指出，根據台鐵公司最新核定的公文，試辦計畫將於114年11月29日起至115年1月4日期間的每周六、日及元旦假期上午8時至晚間8時實施，在不影響搶修工程的前提下，開放十分、平溪、菁桐3站特定路段供民眾施放天燈。

廖先翔說，現行《鐵路法》第57條規定「行人、車輛不得侵入鐵路路線」，導致平溪鐵道天燈文化長期處於灰色地帶，不僅遊客容易誤觸法網，地方執法機關也面臨兩難。已擬具《鐵路法》修正草案，主張在兼顧鐵路運輸安全的前提下，允許鐵路機構針對「發展觀光」或「疏散人潮」等特殊需求，經交通部同意後公告開放特定範圍與時段。

廖先翔強調，這次的試辦活動不只是解決短期觀光需求，更是修法的先行指標。透過實際運作，證明在有配套管理措施下，在非電氣化以觀光為主的鐵道支線，鐵道安全與地方文化是可以共存的。

林姓天燈業者說，目前正在維修鐵軌，老街空間有限，開放鐵道放天燈，可讓老街不至於擁擠，更有助推動當地發展觀光，不過遊客在鐵道上放天燈還是需要注意自身安全。

