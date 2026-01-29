台鐵平溪線停駛近百日今試運轉 估31日全線恢復通車

區間車緩緩駛進嶺腳車站，睽違99日平溪線軌道上重現行駛列車，即日起進行試運轉。而重回去年災損最嚴重的嶺腳車站附近邊坡，流失的路基已經修復完成，除了增設擋土牆之外，上邊坡也掛網加固。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，「連續豪雨有沖刷，基隆河有沖刷的這樣一個風險，然後讓邊坡流失，最後路基坍塌了，所以這一次在做的時候分2階段，就把它也範圍加大。」

交通部次長伍勝園指出，「那這部分我們已經在做所謂的基樁，把它做起來做一些保護。那現在我要求台鐵，希望能夠在今年的汛期4月之前要把它完成。」

交通部要求台鐵公司，在今（2026）年汛期前要完成下邊坡第二階段加固工程。而盤點平溪線全線上方共有7處易致災上邊坡，也都進行刷坡掛網等加固工程，停駛期間全線車站軌道也進行優化，即日起若試運轉順暢，最快本週六（31日）復駛。

實際來到觀光客最多的平溪線十分車站，仍有不少遊客在放天燈。不過店家說，10月起原本是放天燈旺季，應該是一整天都絡繹不絕，現在卻只有在團客搭乘遊覽車來時，生意比較好。

記者訪問，「大概差多少？」

十分車站小吃業者無奈表示，「差了大概40%左右。遊覽車來的時候就會比較多人，但是今天的人還算沒有很多。」

台北遊客說，「我本來是想要搭火車，因為火車比較方便，因為這裡停車位也可能就是不太方便。」

屏東遊客抱怨，「不管是接駁車或公車，我們都等超久的，我們現在這個公車，我們已經大概等1個多小時了。」

公車站牌前大排長龍，不少來訪遊客只能開車或依賴台鐵由瑞芳站往返的公路接駁，班距長不只候車時間拉長，需要繞行的時間也比較久。終於盼到平溪線復駛倒數計時，遊客和當地商家都很期待。台鐵公司估計，復駛後正逢寒假，也即將迎來農曆年假期，有望恢復過去的日均運量約3000人次。