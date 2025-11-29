台鐵平溪線停駛 今起試辦鐵道合法放天燈
記者蔡宇智、林芹瑜／新北報導
你去過平溪放天燈嗎？可不能隨處放可能挨罰，但很多人不知道哪裡可以放哪裡不能，現在台鐵宣布，在平溪線停駛期間試辦開放十分、平溪、菁桐地區合法施放天燈。
大批遊客站在鐵軌上，有列車經過時再退到旁邊去，看上去相當驚險。
YouTuber菜苔苔與菜生生：「往往人家都不知道說，其實你站在鐵路上放天燈其實根本就是違法的。」
過去有YouTuber上傳站在鐵軌上放天燈的影片，遭到民眾檢舉被開罰萬元，其實類似案例不少，不少民眾一不注意就觸法挨罰，不過受到10月底強降雨影響，台鐵平溪線因邊坡坍方停駛，停駛期間台鐵宣布十分、平溪、菁桐三站試辦開放民眾施放天燈。
開放的第一天，不少各國的遊客走進鐵道上放天燈開心拍照，難得能在軌道上取景，大家都把握機會。
民眾：「可能是別種風味。」
民眾：「就比較傳統比較有感覺。」
台鐵規劃開放區域包括十分街67號前至十分街113號前、平溪中華街14-1號至中華街28號以及菁桐天燈館後方至菁桐街113號開放，開放時間從29日起到明年1月4日，每周六日及元旦假期，每日早上8時至下午8時。
業者魏小姐：「有開放日的話是有人比較多一點。」
業者王先生：「我們放天燈都是在我們賣的前面這樣比較方便，你再另外拿到另外地方，我們就比較不方便。」
平溪放天燈是當地特色，如今鐵道放天燈限定開放，就盼後續觀光發展和法規能取得平衡。
