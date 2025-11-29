台鐵平溪線搶修期間「解禁天燈放飛」 業者盼早日修法

台鐵平溪線因強降雨造成邊坡崩落，全線停駛至明年1月30日，搶修工程正積極進行中。特別的是，台鐵宣布在停駛期間試辦開放十分、平溪、菁桐地區合法施放天燈活動，時間從11月29日至明年1月4日的每週六、日及元旦假期，早上8點至晚上8點。此舉受到當地業者歡迎，並有望透過修法及配套措施，解決長期處於法律灰色地帶的平溪天燈文化，進一步推動觀光發展。

平溪線停駛試辦放天燈。（圖／TVBS）

台鐵平溪線因10月底的強降雨導致山崩，目前正在進行搶修工程，全線停駛將延續至明年1月30日。在這段期間，台鐵特別試辦開放十分、平溪、菁桐地區合法施放天燈活動。開放日期為11月29日至明年1月4日的每週六、日，以及1月1日、2日元旦假期，開放時間為早上8點至晚上8點。

許多遊客對於這項試辦措施表示支持。有遊客認為，開放天燈施放是必要的，這能帶給大家便利。另一位遊客則表示，只要在火車通過時進行管制，這樣的安排是合理的，因為天燈活動能帶動當地發展，若沒有這樣的活動，平溪或十分地區的觀光發展將受到影響。

平溪線停駛試辦放天燈。（圖／TVBS）

目前，根據鐵路法第57條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線，這使得平溪鐵道天燈文化長期處於法律灰色地帶。現在已有立委爭取解禁，希望能進一步推動觀光。當地業者表示，由於老街空間有限，在鐵道上固定時間施放天燈可以減少擁擠情況。業者也期待相關法規能在年底或近期通過修正。

然而，也有當地業者抱怨，火車停駛後接駁車班次太少，部分路線一天只有4班，交通極為不便。有業者表示，若要來此工作還需搭乘計程車，可能會讓人卻步。業者強調，台灣需要發展觀光產業吸引更多人前來，若接駁車服務不完善，將會影響當地生意。

台鐵公司表示，為了搶修工程必要及安全考量，必須暫停天燈施放，待相關因素解除後才會恢復。台鐵也提醒民眾，在非開放時間和範圍內，仍需遵守鐵路法規，以免誤觸法網。

