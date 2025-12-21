台鐵座位抹糞！車廂座椅亂塗手印「賠償金曝光」

社會中心／綜合報導

孫男稱身體不適，在車上忍不住排泄於褲內。（圖／台鐵提供）

去年4月，台鐵公司305次自強號列車發生車廂遭塗抹穢物事件。列車於去年4月13日上午11時01分抵達終點台東站後，清潔人員整理車廂時，發現第1車廂多個座位枕巾遭人塗抹糞便，連地板也受到污染，隨即報案。鐵路警察局調查後，查出涉案者為59歲通緝犯孫姓男子，他到案後也坦承不諱。近日民事判決出爐，孫男應賠償台鐵新台幣18萬4115元。

回顧整起事件，305次自強號列車去年4月13日抵達台東站後，清潔人員發現第1車廂的1、2、3、4、6、8、10、12及16號座位枕巾遭人塗抹糞便，地板也遭到污染。台鐵獲報後，隨即暫緩使用該節車廂，並安排列車入庫，進行全車清掃與消毒作業，同時更換座椅絨毛布及頭巾，以確保旅客健康與乘車安全。事後，台鐵台東機務段調閱車廂監視器畫面並報警處理，提出毀損告訴，並著手估算相關損失。

鐵路警察局追查後發現，事發當時該車廂內僅有1名乘客，鎖定59歲孫姓男子涉案。警方指出，孫男為竊盜通緝犯、居無定所，於去年4月15日將其查緝到案。孫男供稱，當時因身體不適，在車上忍不住排泄於褲內，因一時慌亂試圖擦拭乾淨，才會將糞便塗抹在座椅上，並非刻意破壞。

台鐵後續依侵權行為提起民事求償，主張因孫男行為導致座位枕巾清洗後仍無法使用，且穢物橫跨多個座位，必須進行全車清潔、消毒，並更換座椅相關設備，支出費用共計新台幣18萬4115元。

橋頭簡易庭審理指出，孫姓男子先前在台東地方法院刑事庭審理時，已坦承相關犯行，並經刑事判決認定成立致令他人物品不堪用罪；民事部分，孫男經合法通知，未於言詞辯論期日到庭，也未提出任何書狀爭執，依法視同自認。法院審酌台鐵提出的車輛清潔報價單、座椅絨毛布與靠背布套報價單、決標公告及檢修工作分配表等證據，認定損失金額有所依據，判決孫男應賠償台鐵18萬4115元。

