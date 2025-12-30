台鐵徵才月薪上看5.9萬元 今起開放報名

▲臺鐵公司今（30）日宣布資產開發處、附業營運處及北區營運處114年從業人員聯合甄試。（圖／台鐵提供）

[NOWnews今日新聞] 臺鐵公司今（30）日宣布資產開發處、附業營運處及北區營運處114年從業人員聯合甄試，自114年12月30日上午10時開始報名至115年1月12日下午5時截止，職缺包含助理工程師、助理管理師、技術員等，月薪最高上看5.9萬元。

台鐵說明，本次招募錄取名額、類科及待遇如下：

「第8階助理工程師、助理管理師」 ：正取5名，備取15名，甄試類科為職安管理、都市計畫、不動產經營及事務管理，月薪為45,130元，最高至59,210元。

「第9階技術員、事務員」 ：正取3名，備取9名，甄試類科為職安管理及不動產經營，月薪為42,580元，最高至55,660元。

「第10階助理站務員、助理事務員」 ：正取55名，備取119名，甄試類科為運務及事務管理，月薪為40,010元，最高至51,960元。

「第11階服務員」：正取6名，備取17名，甄試類科為事務管理及廚工，月薪為37,230元，最高至43,750元。

台鐵表示，歡迎具服務熱忱和專業技術的人才加入臺鐵團隊，公司設有完整的從業人員職務薪級制度，將藉由在職訓練逐級培養公司中堅幹部，升遷管道暢通，並享有考核獎金、績效獎金、勞保、健保及按月提撥勞工退休金等福利。

