台鐵志學站「熱心副站長」下班途中遇車禍重傷昏迷 「鏟子超人」集氣尋線索

台鐵志學站盧姓女副站長下班途中於木瓜溪大橋發生車禍，顱內出血目前仍在加護病房昏迷搶救中。（圖／翻攝畫面）

台鐵志學車站33歲盧姓女副站長11日晚間下班返家途中發生嚴重車禍。她於晚間6時55分騎機車行經台9線木瓜溪大橋北上機車道時，不明原因倒地，造成顱內出血及多處骨折。消防局於7時05分獲報趕抵現場時，發現盧女已意識不清，頭部重創並出現顱底骨折「耳漏」症狀，隨即送往花蓮慈濟醫院緊急開顱手術，目前仍在加護病房昏迷搶救中。

據了解，盧副站長自2019年進入台鐵服務，擔任替班副站長，2024年起固定派駐志學車站。盧副站長在花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災期間，面對湧入花蓮、超過50萬名投入救災的「鏟子超人」與大量旅客，站在第一線協助引導動線、說明班次與站務，親切耐心的服務態度深受民眾肯定，也讓不少人對她的笑容留下深刻印象。

廣告 廣告

盧副站長家屬表示，木瓜溪大橋通車時間不長，目前橋上尚未設置監視器，警方初步研判可能為自摔，但家屬發現機車外殼並無明顯滑行擦痕，現場安全島也未發現明確撞擊痕跡，事故原因仍有諸多疑點。家屬急切呼籲，若有民眾於11日晚間7時至7時30分之間行經台9線木瓜溪大橋北上路段，車上有行車紀錄器影像，懇請提供相關畫面，協助釐清事故經過。

消息傳出後，有曾在花蓮救災期間受過她協助的「鏟子超人」，將盧副站長服務時的照片分享到臉書社團「鐵道文化之旅」，回憶她「有問必答、總是掛著笑容」的身影，湧入大量網友留言替她集氣祈福。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

電梯按錯樓層怎麼辦？ 新光三越曝「畫1符號」能取消

我自己的X光還要錢拿？診所收費200元引發網戰 醫師親解：不是都需要燒

戀愛不能談錢？檸檬魚太貴惹怒男友 請客變買單風波網炸鍋