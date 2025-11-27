台鐵怪客狂灑滅火器！自強號秒成「白雪世界」滿地粉末 旅客猛咳

新自強號一名男性旅客失控亂噴滅火器，車廂內瞬間變得白茫茫一片。翻攝自記者爆料網2.0臉書



台鐵昨日（11/26）下午驚傳有乘客鬧事，一名男子不明原因持列車上滅火器在車廂內到處亂噴，乾粉導致車內乘客瘋狂咳嗽，幸好列車上恰巧有幾名台鐵員工，見狀趕緊和現場旅客合力將該名男子壓制並報警，員警到場後依公共危險及毀損罪，將該名男子逮捕送辦。

昨日傍晚5時32分，台鐵132次EMU3000型新自強號傳出旅客失控，第九節車廂一名男性旅客無故持車上滅火器到處噴灑，導致車廂內頓時煙霧瀰漫，白茫茫一片幾乎看不清人影，車上乘客也紛紛用手遮住口鼻，還有人不斷揮動雙手，以免吸入這些白色粉末。

現場旅客及恰巧在車上的台鐵員工見狀，急忙先行壓制該名男子並報警處理，該列車於傍晚5時46分停靠中壢車站臨時停車，由鐵路警察上車將該名鬧事旅客帶下車處理，最後於傍晚5時51分重新開車，列車延誤5分鐘，台鐵則安排受影響旅客至其他車廂搭乘。

台鐵公司表示，11月26日17時20分第132次新竹站開出後不久，列車長即接獲司機員無線電呼叫通知有車廂火災告警閃爍，列車長前往車長室確認火災告警燈閃爍，隨即逐車查看，抵達第九車時發現車廂內粉塵瀰漫，一位50歲左右男子無故取出車廂內滅火器噴灑，為維護其他乘車旅客安全，已由多名鐵路同仁將該男子壓制。由於制止即時，並無旅客受傷。

該名男子遭台鐵員工和車上旅客合力壓制後，遭警方上車帶離。翻攝自大哥開什麼東西臉書

