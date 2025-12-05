台鐵意外！花蓮調車人員不慎落軌 遭貨運列車撞擊身亡

台鐵今5日發生調車作業意外，一名顏姓調車員工遭撞擊不治身亡。 圖：鐵警花蓮分局/提供

[Newtalk新聞] 台鐵驚傳作業員調車死亡事故！一名調車員執行勤務時，不慎從列車摔落，後遭到迎面的車體撞擊。被發現倒臥軌道旁，送醫搶救不治。

台鐵花蓮車站今上午10時10分許，一名36歲顏姓調車員在執行調車勤務時，不慎自7405次貨物列車跌落身亡。初步了解，事發地點位於調車及卸料專區，不屬一般旅客動線。顏姓調車員入行已3年時間，主要負責調車工作。當天執行水泥廠車輛調度。先是從貨車車尾爬上車廂準備，行走至車頭時因不明原因摔落車外，過程中遭迎面的列車車體撞擊，被發現時已倒臥軌道旁，右手臂疑遭到輾壓、大量出血，緊急送醫搶救後仍於11時宣告不治。

台鐵表示，事故未影響旅客列車運行，花蓮站行車秩序維持正常；已通知顏姓員工在屏東的家屬，後續會全力協助家屬辦理撫卹與後事。至於詳細事故原因，仍待鐵警及台鐵運安單位調查釐清。

台鐵人員表示，依照相關安全規範，調車作業，應由調車司、調車機駕駛及調車工至少3人一組，並站在同一側進行勤務，現場實際狀況仍待調查確認。

