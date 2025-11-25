台鐵慶祝台中站120週年 限量300組紀念酒27日開賣

（中央社記者黃巧雯台北25日電）為慶祝台中車站建站120週年，台鐵公司今天宣布，推出噶瑪蘭威士忌客製台鐵「台中驛紀念酒」，11月27日將於台鐵夢工場指定門市開賣，限量300組。

台鐵公司今天舉辦記者會宣布將推出台中驛紀念酒，台鐵附業營運處商品科科長蔡毓敏表示，由於今年正逢台中車站建站120週年，這次紀念酒以台鐵7大經典車站之一的台中車站作為設計主軸。

台中驛紀念酒酒品是選用噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒，蔡毓敏指出，會與噶瑪蘭酒廠合作，是因為觀察到噶瑪蘭威士忌獲得不少日本、韓國觀光客喜愛，加上這款酒曾榮獲2015年世界威士忌競賽「世界最佳單一麥芽威士忌」的國際大獎殊榮。

蔡毓敏指出，這款威士忌禮盒採用精緻木盒包裝，盒身以燙金「台中驛」方式呈現，她希望，這不只是一瓶威士忌，更是一段跨越時間與空間的旅程。

台鐵過去曾與台灣菸酒公司攜手，推出高雄驛、台南驛紀念酒，這次首度與噶瑪蘭合作，蔡毓敏也期待，未來雙方還有機會繼續攜手推出其他款紀念酒。

台鐵7大經典車站從南到北包括高雄、台南、嘉義、台中、新竹、台北、基隆，蔡毓敏透露，後續會推出紀念酒的車站可能會是嘉義，再來是新竹、台北、基隆。

台鐵表示，台中驛紀念酒將於27日開賣，限量300組，每組售價新台幣5500元，每人每次限購2組，將於台鐵夢工場台北旗艦店、花蓮店、台東店以及台鐵便當販賣店-台北2號店、台中店、高雄販賣台販售。（編輯：李亨山）1141125

