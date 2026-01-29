台鐵拓寬台東雲南路平交道 搞4年還沒好惹民怨

台東市雲南路平交道拓寬工程要延到3月底才完工。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市雲南路瓶頸段的平交道拓寬工程長期延宕，原定今年1月底通車的承諾無法兌現，並將完工日期推遲至3月31日。這項從民國111年便啟動的計畫，台東市公所早已在隔年完成最艱難的土地徵收與補償，且道路端工程已完成拓寬，卻卡在平交道施工進度停滯不前，導致這段不長的工程竟耗時4年仍未完工，遭到當地居民諷刺行政效率低落。

台東市公所去年1月即完成雲南路道路拓寬，當時還風光辦通車典禮，但道路卻卡在平交道未拓寬，形成沙漏狀瓶頸，沒多尺就封閉道路，由台鐵進行平交道拓寬，至今仍未完工。

台鐵昨天在地方辦說明會，台東市民代表蔡政家在會中對台鐵提出嚴厲質疑，直指行政流程荒腔走板。他透露，由於台鐵內部電氣、鐵軌系統分屬不同單位，導致跨部會協調完全失靈，甚至出現市公所備好配合款卻「無窗口願意收錢、無人承擔責任」的荒謬現狀。此外，台鐵更在工程啟動兩年後才告知公所估價失準、款項不足，這種破碎的分工模式讓地方政府與基層官員深感無奈，蔡政家更痛批其進度緩慢到簡直比興建架高鐵路還離譜。

對於遲遲無法通車的困境，台東縣議員王文怡強調，雲南路不僅是建農里、建和里居民及台東大學學生通往知本車站的關鍵幹道，更是周邊大量釋迦農民賴以為生的交通命脈。長期封路不僅切斷了日常動線，更迫使農友必須繞行省道大圈才能進入農地耕作，對當地生計造成極大不便。面對台鐵再次展延工期，居民已下達最後通牒，強調3月31日是忍耐的最終底線，若屆時仍未如期通車，地方將不排除發動大規模抗爭以示抗議。

