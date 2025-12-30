台鐵招募69人報名開跑 1類職缺月薪上看5萬9

南部中心／綜合報導高雄美濃一間公司在求職網貼出徵才訊息，要找「總裁夫人貼身管家」，月薪6至8萬元、年終2個月，但必須符合五項條件，包括隨叫隨到、要有極大耐心、配合董娘出勤，執行動機交辦事項等等，網友開酸，這根本是傭人加司機加保母，民眾也說，高薪背後可能要做不少額外的事，不會去應徵。貼出職缺的高雄美濃一間休閒農場，疑似是做了十五年的老管家，因家庭因素要離職，後來老管家又不走了，已將徵人訊息撤下。（圖／民視資料）年底到了，又到了換工作的旺季，有網友在人力銀行網站滑到一個職缺，忍不住po網問問大家的意見。這職缺徵的是「總裁夫人貼身管家」，開出月薪六到八萬元，條件是必須符合下列五點，第一，要陪伴總裁夫人，在其有需求發生時，能及時提供服務。2細心愛乾淨、要有極大耐心。3.偶爾需開車，配合董娘行程出勤。4.執行機動性交辦事宜。5.時間可彈性配合。三節獎金：1萬，年終保底2個月。引發網友熱烈討論，大酸這是在找宮女，類似甄環傳裏的翠果；有人幫翻譯：隨叫隨到、有潔癖、罵不跑、會開車；還有人說，這怎麼都是台傭加司機和保母。民眾自認個性神經大條，不適合這個工作，「哇塞，這個職位的薪水好心動，但是我沒有辦法，我沒有那個能力。」另外一位則覺得怪怪的，「怎麼會有開薪水這麼高，薪水若是隨傳隨到，我覺得這樣差不多，但是工作內容可能就要講清楚，不然怕會做一些額外的事情。」求職網也提醒民眾，面試時一定要問清楚工作內容，別看到高薪就沖昏了頭。（圖／民視資料）根據了解，貼出職缺的高雄美濃一間休閒農場，疑似是做了十五年的老管家，因家庭因素要離職，才會上網徵人，不過後來老管家又不走了，因此已經將徵人訊息撤下。求職網也提醒，一定要問清楚工作內容，別看到高薪就沖昏了頭。求職網發言人楊宗斌：「職缺內容看起來如果覺得有些疑慮的話，可能還是要在面試的時候，當場的溝通了解清楚實際的工作內容，因為畢竟有時候領高薪的背後，可能還是會有一些比較辛苦，或是有一些風險的狀況。」求職網表示，類似24小時待命的工作，工時仍然得符合勞基法的規定，可不是雇主說了算。原文出處：總裁夫人徵貼身管家月薪6-8萬 網友酸"傭人司機加保母" 更多民視新聞報導頂大電機碩士收6次台積電面試拒後悔了！網：不是你不夠好放棄台積電「天使職位」衝Google？網揭抉擇關鍵33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了

民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話