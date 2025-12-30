台鐵招募69人報名開跑 1類職缺月薪上看5萬9
台鐵公司宣布資產開發處、附業營運處及北區營運處114年從業人員聯合甄試，自今(30)日上午10時開始報名至明(115)年1月12日下午5時截止，預計正取69名、備取160名。不論是年輕朋友，還是想尋找穩定發展工作的社會人才，把握機會別錯過，快加入台鐵。報名採線上作業，相關簡章與資訊可至台鐵官網或試務報名網站查詢。
有關此次招募錄取名額、類科及待遇，台鐵說明，「第8階助理工程師、助理管理師」正取5名，備取15名，甄試類科為職安管理、都市計畫、不動產經營及事務管理，月薪為4萬5130元，最高至5萬9210元；「第9階技術員、事務員」正取3名，備取9名，甄試類科為職安管理及不動產經營，月薪為4萬2580元，最高至5萬5660元；「第10階助理站務員、助理事務員」正取55名，備取119名，甄試類科為運務及事務管理，月薪為4萬10元，最高至5萬1960元；「第11階服務員」正取6名，備取17名，甄試類科為事務管理及廚工，月薪為3萬7230元，最高至4萬3750元。
台鐵歡迎具服務熱忱和專業技術的人才加入團隊，公司設有完整的從業人員職務薪級制度，將藉由在職訓練逐級培養公司中堅幹部，升遷管道暢通，並享有考核獎金、績效獎金、勞保、健保及按月提撥勞工退休金等福利。
