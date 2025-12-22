台鐵接「炸彈恐嚇」預告今下午引爆 北中南捷運共構車站全面警備

鐵路警察局台北分局員警立即配合臺、高鐵從業人員，於三鐵共構車站警戒。鐵路警察局提供



北捷台北車站、中山站上週五發生煙霧彈、持刀隨機攻擊事件，釀成包括兇嫌在內4死，震驚全台，台鐵、高鐵、捷運等大眾運輸系統皆為此提高警戒。不過，台鐵昨晚接獲炸彈預告，聲稱今天（22日）下午將在「捷運系統」引爆，台鐵表示，已針對北中南有與捷運系統共構的車站區域全面警備，提高警覺。

台鐵表示，昨天晚間10時40分接獲維安通報資訊，有民眾預告，今天下午1時30分將放置炸彈於捷運系統內，並引爆。台鐵目前已全面加強戒備，針對北中南有與捷運系統共構的車站區域全面警備，提高警覺。

廣告 廣告

回顧北捷上週五發生隨機攻擊事件後，全台繃緊神經，台中、高雄都陸續傳出有民眾聲稱掌握攻擊訊息，事後證實為虛驚一場，警方將相關涉案人員依恐嚇公眾罪嫌逮捕法辦。

鐵路警察局台北分局員警立即配合臺、高鐵從業人員，於三鐵共構車站警戒。鐵路警察局提供

警加強垃圾桶、廁所、置物櫃區域巡檢可疑物品。鐵路警察局提供

更多太報報導

余家昶肉身擋刀亡！好友淚提鄭捷案：10年前的話你實現了

無差別砍人釀3死！劉世芳：與境外勢力無關 支持余男入忠烈祠

騎士遭割喉亡！姊現場留字條「真希望我替你擋」 網看了淚崩