台鐵推新服務 鄭光遠喊串聯5大明珠項鍊

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台鐵董事長鄭光遠今天表示，今年將進一步推動台鐵新服務，同時期盼將運輸本業、資產開發、台鐵便當、台鐵夢工場、台鐵假期（觀光列車），串聯成台鐵最珍貴的5大明珠項鍊。

鄭光遠今天出席媒體茶敘時表示，今年將是台鐵展翅高飛的一年，將全力推動台鐵的新服務，以安全為主軸，透過兩大服務體系，一個是列車服務，另一個是車站服務，讓旅客更有感覺。

鄭光遠指出，希望透過列車服務跟車站服務的再升級計畫，將台鐵5大明珠，運輸本業、資產開發、台鐵便當、台鐵夢工場，以及將觀光列車擴大為台鐵假期串聯，打造台鐵5大明珠項鍊。

廣告 廣告

運輸本業部分，鄭光遠表示，將持續進行車隊汰舊換新，EMU3000新自強號將成為城際間長程運輸主力，短程則為EMU900，希望透過完整的車隊管理體系，帶動營收、準點率提升。

資產開發方面，鄭光遠指出，目前在南港有幾件開發案，鄰近雙子星大樓預計在117年為台鐵帶來收入，加上高雄車站商業大樓招商、屏東車站東側土地的公辦都更已完成簽約，而台北車站商場已公開招標，希望未來能讓民眾感覺煥然一新。

附屬事業部分，台鐵便當去年收入新台幣8.76億元，創下新高，文創商品收入6886萬元，也繳出亮眼成績。鄭光遠表示，除了希望便當能夠大賣外，也期待文創產品能推動異業結盟。

至於第5顆珍珠，鄭光遠表示，目前鳴日號可說是世界頂級的觀光列車，而山嵐號、海風號等觀光列車也將持續推行，希望擴大營運、服務升級，比照高鐵假期，並運用台鐵優勢與飯店、伴手禮、旅遊業者異業結盟，打造出各種的商品，讓台鐵不只是交通運輸業，也是台灣美好生活的連結者。（編輯：李亨山）1150206