台鐵推聯名便當！雙主菜「雞排.鯖魚」 網友：完美避開豬肉

台北市 / 綜合報導

台鐵又推出新便當了，這回聯名文創園區，推出全新便當菜色，以雞排跟鯖魚為主菜，充滿和風滋味，但被眼尖的網友發現，便當裡沒有任何豬肉食材，猜測是不是也受非洲豬瘟波及；台鐵表示，菜單是兩個月前就已經確定，並沒有刻意，但也剛好避開這次的豬肉風波。另一方面，中央應變中心也將防疫規格升級，所有入境旅客，都將提高行李查驗比例，如果拒檢，最高可以處100萬元罰金。

便當盒裡，五顏六色的配菜，充滿和風滋味，台鐵攜手文創園區，推出新的聯名便當，即日起到11月16日，在台北松山南港七堵，搭火車的民眾，都買得到。

民眾說：「因為要品嘗新的菜色，目前可能不會吃豬肉。」華視新聞記者姚俐安說：「台鐵又推出新的聯名便當了，這次主要菜色是雞肉跟魚肉，豬肉的部份則是，沒有採用。」

台鐵附業營運處科長彭綉珠說：「(這次)菜色是兩個月前，就已經確定了，跟豬肉完全沒有關係，(至於傳統)最熱賣的排骨便當，是用冷凍帶骨里肌豬排，銷售量都沒有變。」

業者在食材上面，特別留意，畢竟防疫等同作戰，尤其現在邊境查驗，將愈來愈嚴格，中央災害應變中心就宣布，針對所有入境旅客，將全面提高行李查驗比例，無論是否來自疫區，都可能會被抽檢。

衛福部長石崇良(2025.10.30)說：「不外乎是兩類，一種是X光的掃描，，一個是直接開箱，不是非洲疫區的，你就拿綠牌子，現在就是一律統整的查核，強化邊境的管理。」

除了入境不分紅線綠線，甚至旅客拒檢或未誠實申報，一旦查到違禁豬肉製品，將被處以最高100萬元的罰金，期盼更有效防堵非洲豬瘟。

