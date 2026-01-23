台鐵推購票4新制 放寬張數上限、換票免跑車站「一機搞定」

為提升旅客訂票便利性並優化整體服務體驗，台鐵公司今（23）日宣布，自3月3日起調整「個人訂票」張數上限，旅客每日可預訂車票數將由現行6張放寬至9張，首日訂票將於2月3日開放，提供民眾更具彈性的訂票選擇。

個人訂票上限調高 四大新制同步實施

台鐵表示，此次調整以旅客身分證字號、護照號碼或統一證號為基準，每位旅客每日訂票上限從6張提高至9張，適用範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車及兩鐵列車等票種。

除放寬訂票張數外，台鐵也同步推動多項數位服務優化措施，包括自由座訂票、付款、取票全面行動化，旅客可以直接透過手機完成流程，免於現場排隊。此外，台鐵官網與「台鐵e訂通」APP也開放線上換票功能，節省往返車站的時間。行動電子車票也支援「一機取多票」功能，單一手機最多可載入6張電子車票。

不過需要注意的是，新制上路後每個人每日可訂9張車票，若使用「台鐵e訂通」APP取票，單機取票仍維持6張上限，超過者須分機取票或改以實體通路辦理。

原住民返鄉訂票仍維持現行規定，每人每梯次單程上限4張，來回合計最多8張，不受此次新制影響。

台鐵購票有4項新制上路，為旅客帶來更便利的服務。（圖／台鐵公司提供）

春節疏運加開52班列車 今起開放購票

因應2026年春節連續假期旅運需求，台鐵規畫自2月12日至23日，全線加開各級列車共52班，其中東線對號列車20班、西線對號列車32班，整體春節疏運運能較平日增加6.7％。加開列車從今日0時起，同步開放網路、APP、超商及電話語音訂票。

春節疏運期間，西部幹線EMU3000型列車將暫停自由座服務，改為乘車當天限量販售200張無座票，並禁止進入第6車。旅客可以透過官網訂票，並於車站窗口、自動售票機或是台鐵APP完成取票。