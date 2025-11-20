台鐵推鐵道馬週遊券 瑞芳至石城區間車無限搭

（中央社記者黃巧雯台北20日電）台鐵今天宣布攜手新北市政府觀光旅遊局，在明年4月18日至19日舉辦新北市鐵道馬拉松接力賽活動，推出限定週遊紀念券，持券旅客活動期間內在瑞芳至石城沿線搭乘區間車往返不限次數。

這次路跑活動路線以福容大飯店為起點，串聯舊草嶺觀景台、福隆遊客中心、貢寮國小、牡丹車站、雙溪高中、貢寮國中及終點站福容大飯店。

為推廣鐵道觀光與地方創生，台鐵公司發布新聞稿表示，攜手新北市政府觀光旅遊局，在2026年4月18日至19日舉辦「2026新北市鐵道馬拉松接力賽」活動，推出活動期間限定的「瑞芳—石城 鐵道馬拉松週遊紀念券」。

台鐵表示，跑者們持週遊紀念券，可一邊追逐列車節奏、一邊欣賞沿途自然景觀與人文風光。

鐵道馬拉松週遊紀念券適用範圍涵蓋瑞芳至石城沿線車站（不含深澳線及平溪線），持券旅客可在活動期間內不限次數搭乘區間車往返，輕鬆探索路跑賽道魅力，暢遊鐵道沿線觀光景點與商圈。

台鐵指出，鐵道馬拉松週遊紀念券票面以「鐵道馬運動精神及鐵道路線元素」為主題設計，而票券以山作為底圖象徵路跑沿線地區風光明媚，使票券兼具實用性與紀念價值。

鐵道馬拉松週遊紀念券發行1日券，全票票價新台幣135元、優待票票價68元及2日券，全票票價270元、優待票票價136元。

台鐵表示，這次合作不僅展現鐵道旅遊與運動觀光結合的創新模式，更期望透過鐵道馬拉松週遊紀念券帶動沿線人潮與地方經濟活絡，推動地方社區創生及永續觀光發展，未來將持續與地方政府攜手合作，開發多樣化鐵道主題旅遊，讓「鐵道行駛的不只是列車，更是帶動地方觀光的動力。」（編輯：李亨山）1141120