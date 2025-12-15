台鐵換車出包！民眾「對號座沒了」 退2成票價惹議

台北市 / 綜合報導

有民眾搭台鐵自強號從中壢要到台中，購買對號座位，但上車後卻收到列車長給1張紙條，蓋章註記「未分配座位、准退座位費用」，讓她相當傻眼，台鐵解釋這個班次因臨時發生狀況，緊急更換列車，車型車款不同，座位數也不同，列車長為了保留部分座位彈性使用，因此已劃位但被取消座位的乘客，退還2成票價作為補償，但網友砲轟，這個疏失是台鐵造成，認為應退全額才合理。

民眾搭乘火車，列車長給了一張小紙條蓋上職名章，註記未分配座位，准退座位的費用，這張單子讓民眾相當傻眼，她分享購買車票的憑證截圖，可以看出，是昨（14）日晚間從中壢前往台中的自強號班次，有買車票卻沒位置坐坐，她認為這是「今日一大笑話」，民眾(非當事人)說：「應該事先通知，有點被欺騙的感覺。」

廣告 廣告

貼文的民眾在社群解釋，這班列車是自強號181車次，從花蓮發車開到中壢已經4個小時左右，車子有問題，台鐵臨時換車卻沒有事先廣播或用簡訊告知，讓她無法接受，民眾(非當事人)說：「滿傻眼的，畢竟買了車票，然後被臨時改成沒有座位，而且如果她當天是很累的情況下。」

怎麼會發生這個情況？台鐵解釋，這個班次因為臨時有狀況，臨時更換編組，作為替代的列車座位數量比較少，列車長為了保留部分座位作為彈性使用，所以註記沒有座位的退兩成票價，作為補償。

但網友留言，「買座位就是不想站著」，這個疏失是台鐵造成，「應該不只退座位費，要退車票全部費用才合理」，認為台鐵的緊急應變能力不夠，讓乘客沒有心理準備。

原始連結







更多華視新聞報導

座位爭議！ 柯建銘不滿傅「坐主位」 嗆：國家尊嚴

太高調！ 男大鬧公車.台鐵 自曝「身揹六通緝」被逮

台鐵攜手資策會 推動智慧鐵道與數位轉型

