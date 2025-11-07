中時新聞網

台鐵攜手微風點亮北車 22公尺高聖誕樹 閃耀6萬顆燈光

蔡明亘
台鐵公司、微風台北車站Breeze Taipei Station業者及微風慈善基金會共同舉辦2025「當微風點亮車站When Breeze Lights Up the Station」公益點燈活動。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）
台鐵公司、微風台北車站Breeze Taipei Station業者及微風慈善基金會共同舉辦2025「當微風點亮車站When Breeze Lights Up the Station」公益點燈活動。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）
台鐵公司、微風台北車站Breeze Taipei Station業者及微風慈善基金會共同舉辦2025「當微風點亮車站When Breeze Lights Up the Station」公益點燈活動。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）
台鐵公司、微風台北車站Breeze Taipei Station業者及微風慈善基金會共同舉辦2025「當微風點亮車站When Breeze Lights Up the Station」公益點燈活動。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司、微風台北車站Breeze Taipei Station業者及微風慈善基金會共同舉辦2025「當微風點亮車站When Breeze Lights Up the Station」公益點燈活動，已於6日晚間在台北車站大廳完成點燈儀式，點燈現場除邀請多位貴賓蒞臨，另有台鐵熊（鐵魯）、微風熊（Kazemon）、阿舍阿飽及聯邦小白等吉祥物參與互動，為活動增添活潑熱鬧氣氛，也把祝福傳遞給往來的旅客。

微風團隊本次邀請中山女高弦樂團登台演出，以細膩悠揚的弦樂揭開序幕，為現場注入節慶的華麗與感動，以及金曲創作歌手盧廣仲擔任「圓夢大使」親手領取由視障者家長協會孩子們製作的「心願寶盒」，象徵夢想的延續與愛的承接，並以音樂傳遞祝福，成為點亮冬夜的溫暖星光。

廣告

本次設置的聖誕樹高度達22公尺，總燈數達60,000顆，比去年更多、更璀璨，設計靈感取自紐約洛克斐勒中心的經典聖誕樹，以層層堆疊的燈光與精緻裝飾，營造出冬日最耀眼的景象。最頂端閃耀的巨型星芒象徵希望與祝福，彷彿引領每個心願向光前行。

聖誕樹自即日起至明年1月2日止，於台北車站一樓大廳展出。台鐵公司誠摯邀請民眾一同前來欣賞並認領「心願寶盒」，讓愛與願望在光影之間延伸，共同為孩子點亮希望，感受聖誕節最純粹的溫度。

更多中時新聞網報導
王力宏花31萬解決S.H.E版權問題
NBA》字母哥絕殺溜馬 紐基奇補籃氣走綠軍
紐約馬拉松》馬拉松之神跑完七大賽 奔向南極

其他人也在看

太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網

太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網

社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。

民視 ・ 4 小時前
遭美沒收4400億資產！　太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦

遭美沒收4400億資產！　太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦

據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...

CTWANT ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心

太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心

涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。

EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」　醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用

柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」　醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用

檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。​由柬埔寨華人陳志主導的「太子......

風傳媒 ・ 1 天前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲

黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲

娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。

民視 ・ 1 天前
多年顧年邁母　「千萬信託」被獨漏　弟殺姐稱：太衝動

多年顧年邁母　「千萬信託」被獨漏　弟殺姐稱：太衝動

新北市三重發生一起駭人聽聞的殺人案件，肇因於家族千萬元信託金爭議。嫌犯因不滿年邁母親將千萬元資產設立信託，卻將受益人僅限於姊妹兩人而未包含自己，憤而持刀攻擊姊姊致死。據鄰居表示，平日嫌犯常照顧90多歲的母親，表現熱心友善，此次暴力行為令人震驚。事後嫌犯坦承行為太過衝動，對此深感後悔，但家庭已因此悲劇而支離破碎。

TVBS新聞網 ・ 21 小時前
停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車　李來希曝院會決戰時程

停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車　李來希曝院會決戰時程

民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。......

風傳媒 ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣　一圖秒懂犯罪組織結構

太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣　一圖秒懂犯罪組織結構

北檢偵辦柬埔寨「太子集團」在台涉洗錢與線上博弈等案件，近日共拘提24名被告到案，其中，包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員遭聲押，而本月5日，辜淑雯遭聲押禁見獲准，這也是全案首位被收押的被告。而全案人物綜複雜，成員眾多，不難看出「太子集團」龐大的詐騙帝國，24名被告中，5人遭聲押，16人分別交保，《三立新聞網》一圖讓你看懂「太子集團」犯罪結構網。

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客　林思宏怒嗆：我禾馨集團

不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客　林思宏怒嗆：我禾馨集團

禾馨醫療集團前營運長林思宏，今年2月間在北市某間韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌客人聲音太大，先掐住其中1名男客人頸部，再朝另名男客人揮拳，過程中他不斷飆罵「幹X娘」等語句，還怒嗆自己是禾馨集團，事後對方提告傷害等罪，台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解，被害人具狀撤告，檢方予以不起訴處分。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線

停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線

軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......

風傳媒 ・ 1 天前
140億美元比特幣沒收！　美港星泰追殺「太子」詐騙帝國

140億美元比特幣沒收！　美港星泰追殺「太子」詐騙帝國

太子集團創辦人陳志，因涉嫌強迫勞動、詐騙，遭到美國制裁通緝，價值140億美元的比特幣等資產都被沒收。目前陳志仍持續失聯，為了徹底擊破這個跨國洗錢鏈，包括香港、新加坡、泰國當局也出手，包含沒收遊艇、豪車等，亞洲政府凍結的相關資產，總價值超過百億台幣。

TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案！重大突破全靠「背後1組織」

黃明志捲謝侑芯命案！重大突破全靠「背後1組織」

娛樂中心／綜合報導31歲台灣網紅謝侑芯日前飛往馬來西亞工作，沒想到卻不幸在飯店猝逝，後續更發現知名歌手黃明志也在命案現場，不僅被搜出持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在被通緝逃亡數小時後，5日凌晨在律師和女友陪同下到警局投案。不過，這起案件能取得如此大的進展，全靠當地的「1追緝單位」連日調查，才讓案情逐漸明朗。

民視 ・ 1 天前
普發1萬剛登記！他接「1電話」300萬沒了　最新詐騙手法曝光

普發1萬剛登記！他接「1電話」300萬沒了　最新詐騙手法曝光

普發1萬登記正式開跑，但沒想到有民眾還沒領到錢就被詐騙！一名受害者表示，近來接到假郵局人員的電話，聲稱他被盜用身分，1萬元已經被盜領了，他當下非常驚訝，因此照著對方的指示操作，結果最後損失300多萬元，讓他相當崩潰，「那是我省吃儉用的所有積蓄。」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治

快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治

國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
羅浮宮竊案嫌犯「竟是重機特技網紅」　同款逃亡坐駕直接露餡

羅浮宮竊案嫌犯「竟是重機特技網紅」　同款逃亡坐駕直接露餡

據《衛報》報導，這起涉及價值8,800萬歐元（約合新台幣31.3億元）的皇室珠寶竊案，被形容為法國近年最大膽、最戲劇化的藝術品盜竊事件之一。根據法國司法單位透露，阿布杜拉耶出生於歐貝維利耶，案發6天後他隨即在家中被捕，目前面臨「組織性竊盜」與「犯罪共謀」的指控。該...

CTWANT ・ 1 天前
陳志副手月砸百萬包養龍亨妹　誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光

陳志副手月砸百萬包養龍亨妹　誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光

自柬埔寨起家的跨國詐騙集團「太子集團」在台的金流與招待網絡全面曝光。台北地檢署4日指揮法務部調查局、刑事警察局及大安分局兵分47路搜索全台據點，拘提25人到案，其中包括太子集團台灣最高階幹部王昱棠、特助李守禮與人資長辜淑雯等人，全案依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》與賭博罪偵辦中。

鏡報 ・ 1 天前
黃明志「遭金門跨年除名」損失百萬　縣府證實：原定壓軸改由他人頂替

黃明志「遭金門跨年除名」損失百萬　縣府證實：原定壓軸改由他人頂替

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導馬來西亞歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯命案。馬國警方昨（4）日將全案改往「謀殺」方向偵辦。黃明志在今（...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
太子集團涉洗錢45億　擁11戶豪宅+48車位　「在台操盤手」現身

太子集團涉洗錢45億　擁11戶豪宅+48車位　「在台操盤手」現身

太子集團涉嫌跨國詐騙遭搜索！警方在台47處行動，查扣高達45億不法資產，包含北市大安區11戶豪宅和48個車位，顯示其驚人財力。集團在台重要操盤手終於現身，包括涉協助洗錢的施姓、黃姓女子等人。檢調發現，太子集團在台涉四大違法，犯罪版圖更擴及帛琉，然而幕後首腦陳志仍在逃！

TVBS新聞網 ・ 1 天前
婦產科名醫林思宏又爆爭議！不滿鄰桌吵竟動粗　過往爭議一次看

婦產科名醫林思宏又爆爭議！不滿鄰桌吵竟動粗　過往爭議一次看

知名婦產科醫師林思宏再陷爭議！繼詐保案、酒駕判刑後，他日前在台北市一間韓式燒肉店竟與鄰桌爆發肢體衝突。警方調查，林疑因不滿鄰桌聲音過大，竟掐住一名男子頸部並毆打另一人臉部，甚至對阻止的2名女子出言不遜。儘管雙方最終和解撤告，檢方也不起訴，但林思宏恐難擺脫爭議纏身的困境！

TVBS新聞網 ・ 20 小時前
偷到媽祖頭上！南方澳「珊瑚媽」飾品遭竊　警12小時順利逮人

偷到媽祖頭上！南方澳「珊瑚媽」飾品遭竊　警12小時順利逮人

即時中心／梁博超報導宜蘭南方澳進安宮的「寶石珊瑚媽祖」神像，被譽為全台唯一且是全球獨一無二的藝術品，然而昨（5）日凌晨竟有竊賊闖入，只花45分鐘就把兩尊媽祖身上十幾條飾品全偷光，其中還包含單價高達2百萬的珊瑚項鍊，廟方粗估損失超過2千萬！所幸警方歷經12小時迅速破案，分別在台北和台中逮到2名竊賊，失竊珠寶也順利全數取回，全案將依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

民視 ・ 1 天前