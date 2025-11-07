台鐵攜手微風點亮北車 22公尺高聖誕樹 閃耀6萬顆燈光

台鐵公司、微風台北車站Breeze Taipei Station業者及微風慈善基金會共同舉辦2025「當微風點亮車站When Breeze Lights Up the Station」公益點燈活動。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司、微風台北車站Breeze Taipei Station業者及微風慈善基金會共同舉辦2025「當微風點亮車站When Breeze Lights Up the Station」公益點燈活動。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司、微風台北車站Breeze Taipei Station業者及微風慈善基金會共同舉辦2025「當微風點亮車站When Breeze Lights Up the Station」公益點燈活動，已於6日晚間在台北車站大廳完成點燈儀式，點燈現場除邀請多位貴賓蒞臨，另有台鐵熊（鐵魯）、微風熊（Kazemon）、阿舍阿飽及聯邦小白等吉祥物參與互動，為活動增添活潑熱鬧氣氛，也把祝福傳遞給往來的旅客。

微風團隊本次邀請中山女高弦樂團登台演出，以細膩悠揚的弦樂揭開序幕，為現場注入節慶的華麗與感動，以及金曲創作歌手盧廣仲擔任「圓夢大使」親手領取由視障者家長協會孩子們製作的「心願寶盒」，象徵夢想的延續與愛的承接，並以音樂傳遞祝福，成為點亮冬夜的溫暖星光。

廣告 廣告

本次設置的聖誕樹高度達22公尺，總燈數達60,000顆，比去年更多、更璀璨，設計靈感取自紐約洛克斐勒中心的經典聖誕樹，以層層堆疊的燈光與精緻裝飾，營造出冬日最耀眼的景象。最頂端閃耀的巨型星芒象徵希望與祝福，彷彿引領每個心願向光前行。

聖誕樹自即日起至明年1月2日止，於台北車站一樓大廳展出。台鐵公司誠摯邀請民眾一同前來欣賞並認領「心願寶盒」，讓愛與願望在光影之間延伸，共同為孩子點亮希望，感受聖誕節最純粹的溫度。

更多中時新聞網報導

王力宏花31萬解決S.H.E版權問題

NBA》字母哥絕殺溜馬 紐基奇補籃氣走綠軍

紐約馬拉松》馬拉松之神跑完七大賽 奔向南極