台鐵攜手書學會揮毫迎新年 40位名師北車獻藝送春聯

台鐵公司與中華民國書學會今舉辦「丙午迎新，春聯揮毫活動」，邀請書法名師現場揮毫送春聯。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

新年將至，台鐵公司與中華民國書學會今舉辦「丙午迎新，春聯揮毫活動」，邀請書法名師現場揮毫送春聯，讓旅客及民眾感受濃厚年味與文化祝福。今年更是書學會主辦此活動38年以來，首次與台鐵合作，象徵傳統文化與公共運輸的美好融合。

台鐵公司表示，今活動由《每日一字》節目書法大師張炳煌教授親臨現場揮毫，與多位貴賓一同擔任「開筆官」，每位貴賓分別書寫一字，合成「馬年耀彩千秋旺．好事宏開氣象新」，象徵馬年運勢昌隆，整體發展穩健推進，未來前景持續看好。張炳煌教授以其深厚的書藝功力與文化影響力，將現場氛圍提升至藝術饗宴，吸引旅客及民眾駐足欣賞。

台鐵公司董事長鄭光遠說，台鐵不僅肩負公共運輸使命，更希望成為連結城鄉與人情文化的重要樞紐，透過此次活動，讓旅客及民眾感受傳統文化的溫度，象徵新年的嶄新啟程，也展現古今交融的美好意涵。

台鐵公司提到，活動現場共有40位書法名師揮毫，墨香四溢，吸引眾多旅客及民眾索取春聯，藉由本次活動傳遞新春祝福，結合傳統文化推廣公益關懷，讓公共運輸空間成為散播善意與溫暖的平台。

