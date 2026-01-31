即時中心／綜合報導

迎接金馬年，中華民國書學會與台鐵公司昨（30）日下午在台北車站中庭廣場舉辦「丙午迎新春聯揮毫大會」，現場冠蓋雲集，前立法院長游錫堃、內政部次長吳堂安、台鐵董事長鄭光遠及淡江大學教授張炳煌等擔任「開筆官」共同揮毫，象徵丙午馬年興旺。

全民春聯揮毫活動推行已有37年，「開筆官」們昨日接力寫下「馬年耀彩千秋旺．好事宏開氣象新」，希望為馬年帶來好運。中華民國書學會表示，今年活動選在人來人往的台北車站，期望讓書法藝術走入日常生活。內政部也印製書法大師張炳煌書寫的全套春聯贈送現場來賓，送完為止。

快新聞／台鐵攜手書學會 數十名師齊聚北車揮毫迎金馬年

數十名師齊聚北車揮毫，象徵馬年旺盛。（圖／台鐵公司提供）

這次活動吸引許多民眾及遊客駐足拍照，台鐵董事長鄭光遠表示，台鐵希望成為連結城鄉與人情文化的重要樞紐，這次活動也讓旅客感受傳統文化的溫度，體驗古今交融的美好。





