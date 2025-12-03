台鐵攜手資策會 推動智慧鐵道與數位轉型

（中央社記者余曉涵台北3日電）台鐵今天宣布攜手資策會建立合作交流機制，未來雙方將就智慧鐵道與數位轉型議題持續交流研析，並針對鐵道產業AI化推動方向、應用情境與風險治理等面向深化意見交換。

台鐵今天發布新聞稿表示，與財團法人資訊工業策進會簽署合作意向書（MOU），就智慧鐵道與數位轉型相關議題建立合作交流機制。

依合作意向書規劃，雙方將就智慧鐵道與數位轉型議題持續交流研析，並針對鐵道產業AI化推動方向、應用情境與風險治理等面向深化意見交換，且在不影響營運前提下，台鐵得視合作需要與協商結果，提供適切場域資源，供資策會依程序申請辦理概念性驗證、試辦研究或技術驗證，以研析技術可行性與應用效益。

台鐵董事長鄭光遠說，台鐵長期累積的營運資料，是推動智慧鐵道的重要基礎，這次合作將視實務需求，就AI輔助監測、分析與預警機制進行交流研析，循序評估應用於監測與營運安全可行性。

鄭光遠說，透過資策會在AI人才培育與數位賦能上的經驗，雙方可共同提升員工數位工具運用能力。

資策會董事長黃仲銘表示，希望將台鐵的實務需求，轉化為帶動國內產業升級的力量，形成可複製、可擴散的智慧交通解決方案，強化台灣在全球軌道科技的競爭力。（編輯：李亨山）1141203