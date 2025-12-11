台鐵攜飯店業者送暖 聖誕公益市集12日萬華站登場

（中央社記者黃巧雯台北11日電）台鐵首度與台北凱達大飯店舉辦「愛在萬華‧聖誕公益市集」，12日將在萬華車站大廳登場，結合飯店餐飲、伴手禮、品牌及員工捐物，義賣所得扣除必要成本後，全額捐贈公益團體。

台鐵公司發布新聞稿表示，聖誕愛心市集將於12日下午1時至6時在萬華車站大廳舉行，活動由台鐵與台北凱達大飯店共同舉辦，民眾可搭乘台鐵列車抵達，出站即可參與義賣活動。

這次市集以「溫暖萬華、公益同行」 為主題，首度結合萬華地區的人文底蘊與車站文化特色，集結飯店餐飲、伴手禮、品牌，將愛心化為實際行動。

台鐵表示，現場還有台北凱達大飯店全體員工捐贈的全新或鮮少使用的二手物品，民眾在尋找生活「寶藏」的同時，也能賦予物品新的價值與生命。

台鐵指出，所有義賣所得將在扣除必要成本後，全額捐贈給「台北市朝陽社會關懷協會」及其他公益團體，將用於弱勢家庭扶助與社區照護服務，將城市的溫暖傳遞到每個角落。（編輯：吳素柔）1141211