台鐵改革「漸露曙光」 鄭光遠：打造「台鐵5大明珠項鍊」

國營台灣鐵路公司董事長鄭光遠今天(6日)說明台鐵公司化轉型第二年的成果，不僅重大安全事故減半，營收也創下歷史新高，顯示台鐵改革已「漸露曙光」。鄭光遠並指出，未來他將帶領台鐵打造「5大明珠項鍊」。

台鐵公司董事長鄭光遠6日公布台鐵從公務機關轉型為現代化國營企業屆滿2周年的成果，不僅事故率持續下降，去年重大事故僅有2件，較前年下降5成；一般事故也從44件下降到40件；行車異常事件則是820件，同樣較前年減少103件。

鄭光遠指出，安全是鐵路的生命線，台鐵將秉持「安全第一、零容忍」，落實各項軟、硬體改善，同時推動智慧鐵道系統，目標是在2029年完成「橋梁行車安全提升計畫」和「號誌連鎖系統更新」，確保每趟旅程的安全。

此外，台鐵的營運績效也創下歷史新高，尤其去年下半年實施台鐵票價調整方案後，平均每天客運量達66.51萬人次，超過去年的64.77萬人次；TPASS通勤月票使用人數也增加2成。因此，除了票務收入較前年增加新台幣33.13億元，增幅19%；鐵道觀光營收也較去年成長21%，達到1.34億元；其他包含便當、資產開發在內的附屬事業總收入同樣較前年增加12%，達到53.33億元。

不僅如此，去年台鐵的財務也減虧43.6億元，降幅超過3成，預估2028年可望如期轉虧為盈。鄭光遠強調，台鐵改革已「漸露曙光」，顧客滿意度也從前年的79分提高至83.64分。展望2026年，他將以安全為核心，全力推動「台鐵新服務」，透過2大服務體系打造「台鐵5大明珠項鍊」。鄭光遠說：『(原音)「台鐵新服務」就是以「安全」作主軸，透過2大服務體系，一個是列車服務跟車站服務的再升級計畫，把台鐵的5大明珠，第一個就是我們的本業、第二個我們的資產開發、第三台鐵的便當、第四是我們台鐵夢工廠、第五就是現在已經在運作的觀光列車擴大為「台鐵假期」，希望這5顆珍珠能夠串起來，帶領台鐵打造一個「台鐵5大明珠項鍊」。』

鄭光遠同時期許台鐵在新的一年能實現「重大事故歸零」及「現金流轉正」的願景，並串聯環島240個車站，讓台鐵不只是交通運輸業，也是台灣地區美好生活的連結者。