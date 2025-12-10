台鐵故障影響113列車 延誤破萬分鐘 總經理承諾檢討應變

台鐵桃園=內壢間電力設備6日中午12時許故障，台北車站晚間因人潮過多，一度封閉台鐵閘門，暫停旅客進入月台。（讀者提供）

台鐵桃園段電力設備6日故障造成上下行列車連鎖誤點，累計延誤超過1萬分鐘。（示意圖／本報資料照片）

台鐵桃園段電力設備6日故障造成列車連鎖誤點，累計延誤超過1萬分鐘，民眾質疑應變不足。台鐵公司總經理馮輝昇表示，初步確認為1188次列車在內壢發生集電弓與電力設備拉扯，設備嚴重受損，詳細原因釐清中。對於民眾抱怨，他允諾會檢討是否有更好的應變調度及資訊公告，將於事故調查報告中檢討。

台鐵桃園=內壢間電力設備6日中午12時許故障，桃園=中壢間西正線電車線無電，採東正線單線雙向行車，上行列車皆延誤，部分列車延誤超過100分鐘，為避免列車連鎖延誤擴大，改部分列車截短行，台鐵於當天晚間10時許搶修完畢，統計共影響113列次、累計延誤1萬42分鐘。

由於故障引發連鎖延誤，事發於周六下午至晚間，正是西部幹線尖峰時段，台北車站更一度封閉台鐵閘門，暫停旅客進入月台，最終末班車在隔日凌晨才收班，但也引發民眾質疑，與過往相較，這次台鐵應變不足。

台鐵公司總經理馮輝昇10日受訪說明電力設備故障處理情形及精進措施。（蔡明亘攝）

馮輝昇今受訪表示，當天中午1188次列車駛往桃園站路上，在內壢站發生集電弓與電力設備拉扯事件，造成電力設備嚴重受損，造成旅客非常大的不便，平均每列次影響約90分鐘，向旅客致歉。

馮輝昇說明，整體調查分為事故原因確認、事中應變處理及事後復原，將事故衝擊降到最低，根據影像資料，初步確認事發地點在內壢南平交道，也在此找到集電弓掉落的碳刷，嚴重影響區段位於內壢=桃園間，目前正根據影像資料分析原因。

馮輝昇提到，搶修過程中，台鐵電力單位出動3組人車，也請鐵道局運來機具協助，同仁都盡心盡力盼縮短影響時間，但因影響距離較長，時間上困難度較高，調度上採東正線單線雙向運轉，但因北部都會區周六傍晚車次較多，每小時發車可達9至10列次，因此造成許多列車要等候交會。

針對調度應變，馮輝昇說，會再來檢討，是否應該有更好的應變小組成立，或更即時的資訊告知旅客，降低旅客的不安定感。他強調應變方面會在這次的事故報告中進行檢討。

台鐵內壢=中壢間電車線5日下午才發生異常，6日又故障，連2天異常。馮輝昇指出，5日事件很明確是鐵道局在施工的支撐架過長，打到列車的碳刷導致異常，至於6日事故原因仍在釐清中，要確認究竟是集電弓、電車線或其他外在因素所致，強調會盡快把原因找出來，盼找到問題癥結點，才能做正確處理。

馮輝昇也說，另已採取立即性措施，包括針對900型列車的碳刷、集電弓等設備，及中壢=桃園間的電車線，執行全面特檢，目前設備都確認正常。不過，他提到，桃園鐵路地下化工程施作中，路線環境較複雜，未來也會提高施工相關管制要求標準，確保類似狀況不再發生。

