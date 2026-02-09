台鐵新左營站前「劫240萬」逃逸！ 犯嫌逃3hrs落網

高雄市 / 綜合報導

台鐵新左營站前，今天中午12點多發生一起240萬元搶案！原來30歲傅姓犯嫌和 72 歲游姓友人相約見面，想跟對方借240萬元，但過程中被害人游姓男子要求傅姓犯嫌，償還無償租借的汽車，雙方因此起了口角，沒想到，犯嫌一氣之下竟直接將錢載走，被害人趕緊報警，警方以車追人，大約三小時後，在事發處約650公尺遠的大中交流道包夾，人贓俱獲，儘管被害人不願提告，但犯嫌仍然被依侵占罪送辦。

交流道前監視器拍下，一輛警車緩緩接近接著停下後，車內員警立刻衝上前，沒多久後還有其他員警前來支援，警方突如其來大仗陣攔車逮人，不少用路人驚訝，紛紛將過程拍下，當時被警方上銬帶走的男子，涉嫌強行載走被害民眾的240萬元現金，甚至當時逃逸時駕駛的轎車，還是被害人的車輛。

廣告 廣告

原來今(9)日中午12點多，這名30歲傅姓犯嫌與友人72歲游姓男子，相約在台鐵新左營站前，傅姓犯嫌要歸還游姓男子無償借他開了近一年的車輛，沒想到，傅姓犯嫌反悔不想還，過程中與游姓男子起了口角，才會將游姓男子，準備借給他的240萬元載走逃逸，逃了將近三小時，警方以車追人後，也在距離事發處約650公尺的大中交流道口，將他繩之以法。

左營分局偵查隊隊長王志銘說：「114年5月將自小客車借予嫌疑人傅男無償使用，因近日需取回車輛，另欲再借傅男新台幣240萬元，全案依刑法侵占罪，移送橋頭地檢署偵辦。」根據了解傅姓男子與被害人，雙方熟識，沒想到他卻帶著鉅款逃離，雖然被人不願提告，只是侵占行為並非告訴乃論，仍是遭到警方送往地檢署偵辦，傅姓犯嫌不僅要為自己行為付出代價，也傷了友人的信任。

原始連結







更多華視新聞報導

台中鉅額搶案！ 2嫌落網僅剩13萬 一審各判8年4月

德州耶誕前夕傳搶案 掀店拖走ATM卻分毫未得

台南銀樓搶案！ 鐵鎚匪劫走「13兩黃金」拒透露下落

