台鐵新左營站外傳240萬搶案 警：清點財物爆口角「非搶奪」

台鐵新左營站外面今天（9日）中午發生搶奪疑雲，72歲的游姓老翁想要將借給傅姓男子的進口轎車要回來，再借給對方240萬元，不料雙方清點財物時發生口角，傅姓男子拿了錢之後直接把車子開走，左營分局警方獲報後不到3小時就將嫌犯逮捕，正進一步釐清事情的來龍去脈。（溫蘭魁報導）

左營警分局調查，72歲的被害人游姓老翁和30歲嫌犯傅姓男子2人相識多年，長期有借貸關係，去年（114年）5月，老翁無償將BMW轎車借給傅姓男子使用，傅姓男子最近要跟老翁借240萬元，老翁也答應了，雙方約定9日中午在台鐵新左營站外面碰面、交付借款，但，老翁疑似打算把借給傅姓男子的BMW轎車要回來，雙方因此在清點財物的過程中發生口角，傅姓男子拿了240萬元之後一併把老翁的車子開走，偵查隊隊長王志銘說：「雙方約定在台鐵新左營站外碰面，惟現場清點財物時發生口角，傅男隨即將車輛及現金取走離去。」

警方獲報後「以車追人」，下午2點50分在距離不遠的國道10號翠華路與大中路的匝道口，將傅姓嫌犯逮捕，當場查扣BMW轎車和現金240萬元，警方說，被害人當時已經將240萬元交給嫌犯，因此不算「搶奪」，且老翁不願意提告，只要求傅姓男子還車還錢，但因為侵占非告訴乃論罪，警方仍將全案移送橋頭地檢署偵辦。