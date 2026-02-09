台鐵新左營站外出事了！男子遭搶240萬現金 警方攔截圍捕嫌犯

即時中心／潘柏廷報導

稍早獲得最新消息，台鐵新左營站外今（9）日發生一起搶劫案件；初步掌握，一名30歲嫌犯劫走240萬現金，警方獲報後鎖定嫌疑人士，並在左營區翠華路將嫌犯攔截圍捕，且在車內查獲現金。目前嫌犯已被帶回分局偵訊中，詳細案情仍待警方正式說明。

左營分局說明，今日中午12時許獲報，左營區站前北路前發生刑案，警方立即組成專案小組展開查處。



經了解，被害人72歲游男表示，與嫌疑人30歲傅男為多年相識友人，於2025年5月將BMW自小客車借予對方無償使用。因近日需取回車輛，另欲再借傅嫌新台幣240萬元，雙方約定於台鐵新左營站外碰面。惟雙方清點財物時發生口角，傅男隨即將車輛及現金取走離去。



因此，警方隨即以車追人，今日下午2時50分許在翠華路與大中路匝道口，查獲傅嫌到案，並查扣涉案BMW自小客車1輛及現金新台幣240萬元，全案依涉嫌刑法侵占罪，移送橋頭地檢署偵辦。



對此，警方呼籲，民眾涉及金錢或財物借貸時，應審慎評估並保留書面資料，以保障自身權益，避免衍生法律糾紛。更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。

