台鐵新市站外斷軌 眼尖司機發現急通報 11車延誤

車長發現對向的鐵軌，出現上下錯位的斷軌情況。（圖／翻攝自三鐵事故通報平台臉書）





台鐵南科園區路段今天（13日）發生斷軌的罕見狀況，列車司機在行駛時，經過新市火車站沒多遠，眼尖發現對向的鐵軌出現上下錯位的斷軌情況，由於可能造成列車翻覆，立即通報搶修。台鐵研判很可能是地基下陷，加上日夜溫差大造成，而斷軌也造成11班列車有延誤情況。

台鐵的列車進站，旅客迫不及待地上車，因為部分的列車出現延誤情況，原因就出現在台鐵南科園區，新市到善化間出現斷軌意外，造成11班列車延誤。

記者vs.旅客：「他說好像是鐵軌壞掉裂開，（你有因為這樣耽誤到時間嗎），有啊，一定有的，因為我們都提早來了，它又晚到，時間會差越久。」

廣告 廣告

斷軌的位置就在新市車站外不遠的地方，道班工人一方面搶修斷軌，一方面得閃避旁邊車道上的列車。會發現斷軌是上午10點多，一名對向車道的列車駕駛行駛過來時，眼尖看到斷軌，立即通報搶修，台鐵同時將列車調撥到其他車道。

而台鐵初步判斷鋼軌會斷裂，是因為下方的地基下陷，枕木跟著下沉，加上南部日夜溫差大，鋼軌才斷裂錯位，很可能造成列車出軌。

記者vs.台鐵人員：「（你說斷這個喔），對，沒有常常，因為日夜溫差大的關係。」

軌道修復後，先由列車慢速通過，測試沒問題後恢復正常行駛，還好斷軌被及時發現，並沒有造成嚴重影響。

更多東森新聞報導

是你嗎？繳30元停車費爽中200萬發票 獎落這縣市

加盟主冷血虐狗！茶聚總部宣布終止合作：這天拆招牌

獨家／60歲以上可月領8千？AI影片流竄！藏假訊息誤導

