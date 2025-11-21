台鐵新營車站周邊違規停車嚴重 民代要求南市府解決問題





台鐵新營車站後站2019年1月底啟用後，雖然分散前站周邊停車供給壓力量，但因市府沒有規劃足夠的停車位，導致後站周邊違規停車嚴重，市議員趙昆原21日在議事廳，嚴詞要求交通局及都發局共同解決問題。

趙昆原也提及市府逕行改劃新營區民治路左轉專用車道，導致許多直行車輛被開罰。他說，市府對交通問題不思考解決方案，卻讓檢舉達人及警察抓違規、開罰，難怪市府每年罰單收入都是10億元起跳。

趙昆原表示，每日利用台鐵通勤往來新營的運輸人數非常多，過往民眾以機車和腳踏車前往新營車站居多，近年隨著運輸人數增多，汽機車逐年增加，前後車站周邊路面停車格已經飽和。民眾雖停在沒有劃格子，但可以合法停車的道路旁，但近年道路紅線範圍擴大，違規件數隨著暴增。

趙昆原說，新營鄉親抱怨台鐵新營車站難停車，交通部曾要求台鐵釋出車站旁空地，委外經營停車場，卻遲遲不見蹤影。尤其是後站啟用後，停車空間更是一位難求，他要求市府交通局、都發局儘速與台鐵聯繫，討論闢建停車場。

新營區民治路近期重新劃設道路標線，市議員趙昆原接獲民眾陳情，市府為了規劃左轉專用車道，在路口劃設雙白線，導致部分直行汽車遭人檢舉。他認為，市府漆劃道路標線時應該注意現地狀況，除了維護交通安全外，也要兼顧車流行駛。趙昆原要求市府審慎規劃交通措施，不要只顧開罰單向民眾拿錢，讓市府每年都有10億元以上罰鍰可用。

