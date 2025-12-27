台鐵新竹段電車線異常 南北列車延誤

台鐵區間車。示意圖。翻攝台鐵臉書



台鐵今（12/27）日公告，新竹六家線「竹中－六家」區間東正線電車線於上午7時30分至7時44分間發生異常，導致該路段延誤，目前改以西正線採單線雙向行車，北上、南下列車均出現不同程度延誤，預估上午11時可恢復正常行駛。

台鐵說明，今晨新竹至香山區間及六家線曾發生電車線跳電情形，其中「新竹－香山」路段已於上午8時恢復正常供電；但「竹中－六家」間東正線電車線仍持續異常，影響六家線營運。事故發生後，台鐵已立即通知電力單位派員巡查電車線設備，並同步成立公司二級應變小組進行處置。

台鐵指出，目前六家線暫以西正線單線行車方式維持列車運行，南下、北上列車皆受影響。由於六家線為銜接台鐵新竹站與高鐵新竹站的重要通勤路線，台鐵提醒旅客隨時留意列車動態及延誤資訊，相關車次調整與最新行車狀況，可透過台鐵官網即時查詢。

