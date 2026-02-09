台鐵新、舊車種明年完成汰換 大幅提升營運安全與效能

台鐵產業工會今天(9日)到交通部抗議待遇提升遭阻撓。不過根據台鐵公司總經理馮輝昇的說法，台鐵員工去年離職率首度降到2%以下，而且預估新舊車種明年即可完成汰換，大幅提升台鐵營運安全與效能。

台鐵共有兩個工會，一個是企業工會，一個是產業工會。其中產工在9日赴交通部抗議公司原定1月實施的「生日假」無預警暫緩，車長自主備勤津貼調升以及主管加給調升、工程獎金發放也都跳票，憂心成為台鐵人才流失的警訊。

不過根據台鐵總經理馮輝昇的說法，台鐵員工去年離職率已自前年台鐵公司化元年的3%降到去年的2%以下。馮輝昇說：『(原音)在(民國)114年，我們也進用了534人，還有備取271人，我們更開放各單位可以依照個別地區屬性、單位需求，個別來召募，及時來做人力的補足，希望能夠讓人力更充分。那我們114年整體離職率降低到1.66%。表示同仁對於留在台鐵是越來越有信心。所以我們未來也會透過更好的福利改善，吸引更多的人才進入台鐵。』

馮輝昇進一步指出，台鐵繼2023年52列EMU900新車全數交車、2024年50列EMU3000也全數交車後，預估明年所有1,307輛新車都會到位，842輛舊車也將同時淘汰。屆時整體車隊也將簡化為城際列車、區間車和觀光列車3個主力車種，不僅平均車齡大幅減半，運能更可大幅提升。馮輝昇說：『(原音)新、舊車的替換以後，我們整個平均的車齡會從原來28年降到13年，整體的妥善率就會大幅提升，那反映在運能上面，就是我們的區間車運能會提升35%、自強號會提升40%，尤其EMU3000主要是以東部的整體運輸為主要考量，所以東部的運能提升還會超過50%，所以對於解決東部一票難求這樣的一個問題有很大的效益。』

此外，馮輝昇也指出，隨著新車持續投入，台鐵每百萬公里的故障件數逐年下降到去年的2.29件，預估今年即可降到2件以下；整體車輛故障佔行車事故的原因也從2019年的48%降到去年的27%。

此外，台鐵還領先全台軌道運輸業者，在EMU3000的座椅扶手增設USB充電設施，目前已完成2個編組，目標明年完成所有座椅增設。預估未來台鐵無論是客運本業或附屬事業營收都將超越去年的成績，也讓員工與旅客的滿意度同步提升。