台鐵施工誤觸高壓電！ 外包工人全身40%燒燙傷

宜蘭縣 / 綜合報導

台鐵東澳車站昨(5)日發生嚴重的觸電意外！55歲的外包商工人在月台施工，不慎碰觸到2萬5千伏特的火車車道高壓電線，當場被電擊，全身嚴重燒燙傷緊急送醫。

一列火車經過後，月台上突然爆出一陣火花隨著冒出白煙，因為有名工人被電擊，一旁的另外幾名工人全都嚇得呆住，隨後救護人車獲報趕到，消防救護人員說：「來，再來。」緊急把人送上救護車，一路開往醫院急救，醫院保全人員說：「說是2萬5千伏特電到啊。」

昨日上午10點多，台鐵宜蘭東澳車站這起意外，事發點就在第二月台，當時現場正在進行月台加高工程，55歲的簡姓工人灌漿後使用刮刀抹平時，疑似因為工具太長，不慎碰觸2萬5000伏特高壓電線而遭受電擊，全身多處燒燙傷。

羅東博愛醫院急診醫學科主任許智翔說：「這位工人有臉部的擦傷與頸部，四肢及軀幹大面積的燒燙傷，大概2到3度，表面積約40%，那生命徵象穩定。」事故發生後，現場已經停止施工，台鐵第一時間通報勞工單位。

宜蘭縣府勞工處副處長李芳菁說：「宜蘭縣政府這邊已經轉知勞動部職安署，那職安署這邊也會就整起事件來去做調查，釐清責任的歸屬。」台鐵同時也依合約，要求承包廠商檢討，警方與鐵路單位，目前進行調查，施工安全措施是否到位，來釐清事故發生的詳細原因。

