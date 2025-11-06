台鐵旅展推鐵道漫遊 還有「永保安康」限量票卡

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台北國際旅展7日登場，台鐵以「鐵道旅遊 × 悠遊臺灣」為主題，邀請民眾展開另類鐵道漫遊體驗，現場有5款口味便當，還有具「永保安康」涵義的限量永康至保安硬體票卡組。

2025台北國際旅展（ITF）11月7日至10日將於南港展覽館一館展出，這也是台鐵公司第2次參加ITF旅展，將以「鐵道旅遊 × 悠遊臺灣」為主題，期盼透過多元豐富的鐵道旅遊產品與互動活動，讓更多民眾感受鐵道旅行的獨特魅力。

台鐵發布新聞稿表示，展場以全新觀光列車「甜點列車．海風號」與「旬味列車．山嵐號」作為推廣主軸，現場結合美食、文化與景緻的乘車新風貌，感受鐵道旅遊無限可能。

此外，台鐵還特別設置「專屬打卡牆」，邀請民眾拍照留影並分享鐵道旅遊故事，凡於現場完成打卡分享，可獲得台鐵精美小禮1份，數量有限，送完為止。

台鐵表示，這次還將在展場推出新台幣100元起5款經典與創新口味便當，包含經典不敗的排骨、懷舊風味的蔥油鹽水雞、宜蘭風味櫻桃鴨及來自屏東優質水產製成的石斑魚排等，每款皆精選台灣在地食材、嚴謹烹製，展現台鐵便當兼具傳統與創新的精神。

除了互動體驗外，台鐵指出，今年旅展專屬的限量「永康－保安」硬體票卡組，僅限展場限量販售，同時有多款鐵道文創商品優惠，包含「台北站點創意杯」、「藍皮列車馬克杯」及「列車造型陶瓷便當盒（藍皮／莒光）」等人氣商品，現場優惠最低71折起，商品單筆消費滿1000元再享9折優惠。（編輯：管中維）1141106